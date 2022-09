Ver EN VIVO ONLINE Cádiz vs Barcelona por DirecTV Sports, de la Liga de España: streaming, TV y canal

En partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga, Barcelona visita a Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla.

Barcelona visita al Cádiz en partido correspondiente a la fecha cinco de LaLiga. Con el estadio Nuevo Mirandilla como escenario, el sublíder del campeonato se enfrenta al sotanero de la tabla general, en un duelo que en el papel luce completamente definido, incluso antes del silbatazo inicial.

Los Culés se presentan al compromiso después de golear por marcador de 3-0 a Sevilla con goles de Raphina, Robert Lewandowski y Eric García. Además, Barca superó al Viktoria Plzen en su debut en la Champions League con un contundente 5-1, con un Hat-Trick incluido de Lewandowski. El equipo dirigido por Xavi es segundo en LaLiga con 10 puntos.

Por su parte, el Submarino perdió por 0-3 frente a Celta de Vigo en la jornada cuatro. El cuadro a cargo de Sergio González Soriano es el único del torneo que sigue sin sumar puntos y es el último del tablero.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Cádiz - Barcelona FECHA Sábado, 10 de septiembre ESTADIO Nuevo Mirandilla - Cádiz, España HORARIO 13:30 (Hora Argentina, Brasil), 12:30 (Hora Chile) 11:30 (Hora México y Colombia), 18:30 (Hora España), 09:30 (PT) Y 12:30 (ET) (Hora USA),

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudamérica por DirecTV Sports, con la excepción de Brasil, donde la transmisión tendrá lugar en Star+. En México se podrá disfrutar del compromiso por Sky Sports, mientras que en Estados Unidos será por ESPN+. Finalmente, en España pasarán el duelo por Movistar LaLiga.

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Cádiz y Barcelona estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en Brasil en Star+.

FORMACIONES

CÁDIZ

A confirmar.

BARCELONA



A confirmar.