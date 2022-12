Ver EN VIVO ONLINE: Atlas vs Chivas, por la Copa Sky 2022, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Atlas y Chivas jugarán un 'Clásico amistoso' por la Copa Sky 2022 en la cuarta jornada.

En actividad del Grupo B de la Copa Sky se ven las caras Chivas y Atlas como el platillo final de las jornadas regulares. Los Rojiblancos aseguraron el liderato del sector como el primer lugar, pero Zorros saben que no se trata de un partido más y querrán llevarse los tres puntos en el Clásico Tapatío.

El partido se disputará en el emblemático Estadio Jalisco el martes 27 de diciembre a las 21:00 horas.

Copa Sky 2022: Cuándo es, calendario completo, jornadas, tabla de posiciones y resultados

En GOAL te traemos toda la información para seguir este partido en vivo y online:

CÓMO VER ATLAS VS CHIVAS ONLINE

Twitter

El duelo entre Chivas y Atlas se podrá seguir únicamente desde Sky Sports en la señal de paga. También se puede disfrutar de él online por Blue to Go.

CÓMO VER ATLAS VS CHIVAS EN APPS

Cortesía: Getty

La transmisión del juego estará disponible en Blue to Go, para ello necesitas descargar la app desde tu dispositivo móvil con sistema Android o IOS.

CÓMO VER CHIVAS VS TIGRES EN SMART TV

Si no cuentas con un televisor con el sistema de cable para ver Sky Sports, como opción secundaria resta enlazar la página o la app de Blue to Go mediante tu móvil a la pantalla por Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.