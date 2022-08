Ver EN VIVO Barcelona vs Manchester City por DirecTV Sports, amistoso a beneficio: streaming, TV y canal

En partido amistoso con propósitos benéficos, Barcelona recibe a Manchester City en el estadio Camp Nou.

Barcelona recibe a Manchester City en partido amistoso con intereses benéficos. Con el estadio Camp Nou como escenario, dos de los equipos más grandes de Europa se miden en un compromiso en el que las ganancias totales serán donadas a la Fundación Luzón para la investigación de la ELA (esclerosis lateral amotrófica), enfermedad de la que fue diagnosticado el exportero culé, Juan Carlos Unzué.

Los Culés se presentan al juego después de una imponente victoria sobre la Real Sociedad por marcador de 4-1, duelo en el que Robert Lewandowski se estrenó como goleador del club con un doblete, acompañado por las anotaciones de Ousmane Dembélé y Ansu Fati. Con el resultado, los dirigidos por Xavi se quitaron de encima la mala impresión que dejaron en la jornada 1, en la que empataron sin goles con el Rayo Vallecano.

Por su parte, los Citizens igualaron en su más reciente partido con Newcastle por 3-3 en la tercera fecha de la Premier League, sumado a sus triunfos sobre Bournemouth (4-0) y West Ham (2-0), con lo que son segundos en la tabla general del balompié inglés. Además, el partido con el Barcelona servirá para que Pep Guardiola tenga un gran recibimiento en el Camp Nou.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Barcelona - Manchester City FECHA Miércoles, 24 de agosto ESTADIO Camp Nou - Barcelona, España HORARIO 16:30 (Hora Argentina, Brasil), 15:30 (Hora Chile) 14:30 (Hora México y Colombia), 21:30 (Hora España), 12:30 (PT) Y 15:30 (ET) (Hora USA),

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudámerica por DirecTV Sports, con la excepción de Bolivia, Brasi y Paraguay. En México se podrá disfrutar del compromiso por Sky Sports, mientras que en España pasarán el duelo por TV3.

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Barcelona y Manchester City estará disponible en streaming para todo el mundo por Barca TV. En Sudamérica y México también estarán las opciones de DirecTV Go y Blue to Go, respectivamente.

FORMACIONES

BARCELONA

MANCHESTER CITY



