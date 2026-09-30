Hora de inicio del Washington Commanders vs Indianapolis Colts

4 oct 2026 - 09:30 Tottenham Hotspur Stadium

Los Washington Commanders reciben a los Indianapolis Colts en el Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Reino Unido), durante la Semana 4 de la temporada regular de la NFL. Es el tercer enfrentamiento de las NFL International Series 2026, después de los recientes partidos en Melbourne (Australia) y Rio de Janiero (Brasil). El partido está programado para comenzar el domingo 4 de octubre a las 9.30 ET / 6.30 PT (14.30 BST).

Cómo ver el Washington Commanders vs Indianapolis Colts

En EE. UU.:

NFL Network / ESPN Unlimited / NFL+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL / Channel 5

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Noticias de los equipos de Washington Commanders vs Indianapolis Colts

Noticias del equipo de Washington Commanders

La principal historia de Washington gira en torno a la posición de quarterback.

Jayden Daniels (QB): El entrenador principal Dan Quinn afirmó que es "demasiado pronto para decir" si la estrella novata será titular. Daniels viajó a Londres y participó de forma limitada en el entrenamiento del miércoles mientras llevaba una férula protectora en el codo izquierdo dislocado. El equipo optó por no incluirlo en la lista de lesionados (IR), lo que indica que esperan un regreso rápido. Se espera una decisión final para el viernes.

Marcus Mariota (QB): Si Daniels no puede jugar, el veterano suplente Mariota tendrá su segunda titularidad consecutiva. Mariota viene de una actuación impresionante en la Semana 3, con tres pases de touchdown en un trepidante 33-31 contra los Seattle Seahawks.

Leo Chenal (LB): Chenal fue incluido en la lista de lesionados (IR) después de sufrir una fractura de cuello contra Seattle, poniendo fin a su temporada. El linebacker de segundo año Kain Medrano, que logró un pick-six crucial la semana pasada, seguirá teniendo más snaps.

Frankie Luvu (LB) & Sam Cosmi (G): Ambos jugadores arrastran lesiones, pero viajaron a Londres. Luvu se ha perdido los dos últimos partidos, pero podría volver para medirse a los Colts.

Incorporaciones a la plantilla: Con Chenal pasando a la IR, los Commanders firmaron oficialmente al veterano running back Austin Ekeler para el roster activo de 53 jugadores.

Noticias del equipo de Indianapolis Colts

Los Colts lograron su primera victoria de la temporada 2026 la semana pasada ante los Houston Texans, pero afrontan varios problemas de profundidad antes de volar.

Alec Pierce (WR): Pierce se volvió a lesionar en su problemático talón/tobillo contra los Chiefs en la Semana 2. Los Colts lo incluyeron en la lista de lesionados (IR), obligándolo a perderse al menos cuatro semanas. El entrenador principal Shane Steichen confirmó que Pierce está en rehabilitación y evitará pasar por el quirófano. El fichaje como agente libre Darius Slayton asumirá un papel más amplio junto a Josh Downs y Keenan Allen.

Spencer Shrader (K): La situación de los Colts con el kicker está en el aire. Shrader sufrió una lesión en los compases finales del partido ante los Texans. Con pocas opciones principales en esa posición tras su buen inicio de año, las actualizaciones médicas de mitad de semana del equipo dictarán si deben fichar a un kicker de emergencia antes del inicio en Londres.

Ashton Dulin (WR): Dulin sigue de baja por una lesión de tobillo sufrida en la Semana 1, lo que reduce la profundidad de Indy en la posición de receptor y en equipos especiales.

Charvarius Ward (CB): El cornerback titular está gestionando una lesión en la ingle, pero se espera que viaje como cuestionable.

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks