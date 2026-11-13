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UEFA Nations League B
team-logoSuecia
Strawberry Arena
team-logoBosnia and Herzegovina
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Ver en directo hoy el Suecia-Bosnia y Herzegovina: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Suecia vs Bosnia and Herzegovina
Suecia
Bosnia and Herzegovina
UEFA Nations League B

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Suecia-Bosnia y Herzegovina de la Liga B de la UEFA Nations League.

Cómo ver el Suecia-Bosnia y Herzegovina con una VPN

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Previa del partido

crest
UEFA Nations League B - Jornada 5
Strawberry Arena

Suecia recibe a Bosnia y Herzegovina en el Strawberry Arena de Estocolmo en un partido del grupo 4 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Ambos equipos saben exactamente lo que hay en juego.

La Suecia de Graham Potter llega como líder del grupo tras ganar tres de sus últimos cuatro partidos en la Liga de Naciones. En el más reciente se impuso por 1-0 a Rumanía y se ha mostrado muy eficaz en casa durante toda esta campaña.

Bosnia y Herzegovina llega en segunda posición, por lo que este es un duelo directo por el liderato del grupo 4. El equipo de Sergej Barbarez ha sido difícil de batir: no ha perdido en tres de sus últimos cuatro partidos de la Liga de Naciones, entre ellos una victoria por 1-0 ante Polonia y otra por 4-2 frente a Rumanía.

Ambas selecciones ya se enfrentaron en esta edición de la Liga de Naciones y empataron 1-1 en Zenica en octubre. Ese resultado dará a Suecia un motivo para desquitarse en casa y ampliar su ventaja al frente del grupo.

Tarik Muharemovic se perderá el partido con Bosnia y Herzegovina por sanción, una baja que podría ser importante ante un ataque sueco que atraviesa un buen momento.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver en directo el Suecia-Bosnia y Herzegovina.

Noticias de los equipos y convocatorias

Suecia contra Bosnia and Herzegovina alineaciones probables

4-4-2
Suecia crest
Suecia
SWE
Formación
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH
3-4-2-1
V. JohanssonV. JohanssonD. SvenssonD. SvenssonG. LagerbielkeG. LagerbielkeVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfF. BeijmoF. BeijmoA. NjieA. NjieY. AyariY. AyariA. ElangaA. ElangaJesper KarlströmJesper KarlströmV. GyoekeresV. GyoekeresA. IsakA. IsakM. ZlomislicM. ZlomislicS. RadeljicS. RadeljicN. KaticN. KaticS. KolasinacS. KolasinacI. BasicI. BasicA. DedicA. DedicA. MemicA. MemicA. GigovicA. GigovicE. BajraktarevicE. BajraktarevicK. AlajbegovicK. AlajbegovicE. DemirovicE. Demirovic
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH
4-4-2
Suecia

Once inicial

Bosnia and Herzegovina

Manager

  • G. Potter
  • S. Barbarez

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