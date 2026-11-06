Cómo ver el FC Juárez vs Monterrey con una VPN

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Previa del partido

Liga MX Femenil - Jornada 14 6 nov 2026 - 21:10

El FC Juárez recibe al Monterrey en la Liga MX Femenil. Las Rayadas llegan como uno de los equipos más en forma de la competición y buscan prolongar una racha de resultados ya impresionante.

El Monterrey ocupa la segunda posición del grupo A del Apertura y solo ha perdido una vez en sus últimos cinco partidos de la Liga MX Femenil. Su ataque ha destacado especialmente, con una victoria por 4-3 ante el CF América y una goleada por 6-0 frente al Pumas UNAM entre sus resultados recientes.

El FC Juárez llega a este encuentro en la tercera posición del grupo A y también atraviesa un buen momento. El equipo local ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos, incluidos los duelos ante Puebla y Atlético de San Luis, y tratará de recortar la diferencia con el Monterrey en la clasificación.

El único tropiezo reciente del FC Juárez fue una derrota por 1-0 ante el CD Guadalajara Chivas, que interrumpió una racha hasta entonces positiva. Las tres victorias en sus últimos cuatro partidos apuntan a que ese resultado fue una excepción y no una tendencia.

El Monterrey ha demostrado que puede ganar sin lucirse y también golear. El empate ante Tigres demuestra que no es invencible, pero sus números goleadores de las últimas semanas lo convierten en un rival difícil para cualquier equipo del grupo.

Aún no hay información disponible sobre la retransmisión de este encuentro. Consulta de nuevo esta página cuando falte menos para el inicio del partido para saber cómo verlo.

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