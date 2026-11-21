Cómo ver Corea del Sur sub-17 vs Nueva Caledonia sub-17 con una VPN

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 2 22 nov 2026 - 09:30

Corea del Sur sub-17 se enfrenta a Nueva Caledonia sub-17 en un partido de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de la FIFA. La selección surcoreana buscará dar continuidad a su buen comienzo en el torneo.

Corea del Sur lidera el Grupo B y llega en buena forma tras vencer por 3-0 a Uganda sub-17 en su último partido. Ha demostrado que sabe marcar goles y sacar adelante resultados en un calendario exigente.

Nueva Caledonia, en cambio, está viviendo una campaña difícil. Ocupa la tercera posición del grupo y todavía no ha logrado encontrar su sitio en este nivel competitivo. En su último partido perdió por 1-0 ante Ecuador sub-17.

La diferencia de nivel entre ambos equipos se refleja en la clasificación y se espera que Corea del Sur aproveche su superioridad con una actuación dominante.

Para Nueva Caledonia, esta es una oportunidad de mostrar capacidad de resistencia y de dar a sus jóvenes futbolistas una experiencia valiosa en el mayor escenario del fútbol de categorías inferiores.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver este partido del Mundial Sub-17.

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