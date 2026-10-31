Cómo ver el Querétaro-Pachuca con una VPN

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Previa del partido

Liga MX Femenil - Jornada 13 31 oct 2026 - 21:06

El Querétaro recibe al Pachuca en el Apertura de la Liga MX Femenil. Ambos equipos llegan en momentos muy distintos mientras la fase de grupos sigue perfilando el panorama de los playoffs.

El Querétaro atraviesa una racha complicada de resultados y afronta este encuentro bajo una gran presión. Cinco derrotas consecutivas lo han dejado cerca del último puesto del Grupo A del Apertura y aún no ha ganado desde que se reanudó la fase de grupos.

El Pachuca llega en una situación considerablemente mejor. El conjunto visitante ha ganado dos de sus últimos cinco partidos y ocupa la sexta posición del Grupo B del Apertura, lo que le permite afrontar este duelo desde una posición mucho más estable.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes favorece claramente al Pachuca. Ha dominado los últimos duelos, con una victoria por 4-0 en enero de 2026 y otra por 7-1 en enero de 2025. El Querétaro tendrá que rendir muy por encima de su nivel reciente para cambiar esa tendencia.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo este partido de la Liga MX Femenil.

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