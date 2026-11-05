Cómo ver el Querétaro contra el Toluca con una VPN

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Previa del partido

Liga MX Femenil - Jornada 14 5 nov 2026 - 20:06

El Querétaro recibe al Toluca en un partido del Apertura de la Liga MX Femenil en el que ambos equipos buscan ganar posiciones en la clasificación del Grupo A.

El Querétaro llega en un mal momento tras perder sus cinco partidos más recientes en la Liga MX Femenil. Ocupa el noveno puesto del Grupo A del Apertura y necesita urgentemente un buen resultado para evitar quedarse aún más rezagado.

El Toluca llega en mejor forma. Ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ocupa actualmente el cuarto puesto del Grupo A, lo que le permite seguir aspirando a terminar el Apertura en una posición más alta.

El último partido del equipo visitante terminó con una derrota por 2-3 ante el CD Guadalajara Chivas, pero antes había vencido a domicilio al Cruz Azul y al Pachuca. El Toluca ha demostrado que puede sumar puntos fuera de casa.

El Querétaro ha encajado goles en cada uno de sus últimos cinco partidos, con nueve tantos recibidos en total. El ataque del Toluca verá en ello una oportunidad, aunque su propio rendimiento defensivo ha sido irregular.

El historial de enfrentamientos entre estos dos clubes favorece al Toluca, que ha ganado tres de los últimos cinco. El Querétaro tendrá que invertir esa tendencia para conseguir una victoria poco habitual.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre dónde ver este partido de la Liga MX Femenil, incluida la hora de inicio y las últimas noticias de ambos equipos.

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