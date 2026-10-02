Horario del Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams

4 oct 2026 - 13:00 Lincoln Financial Field

Los Philadelphia Eagles reciben a Los Angeles Rams en el Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania), durante la Semana 4 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 4 de octubre a las 11:00 (CDT).

Cómo ver el Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams

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Noticias de los equipos de Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams

Los Philadelphia Eagles llegan tocados tras una fea derrota por paliza de 27-7 ante los Chicago Bears. Jalen Hurts ha tenido problemas con la protección, al haber recibido ocho sacks en tres partidos, y el juego de pase ha parecido desconectado desde el traspaso de A.J. Brown.

Por el contrario, Los Angeles Rams lideran la NFL en ofensiva total con Matthew Stafford, pero no están logrando convertir las yardas en puntos, después de dilapidar una ventaja de 16 puntos ante Denver la semana pasada.

Históricamente, los Eagles han dominado por completo a Sean McVay, que tiene un pobre balance de 1-6 contra Philadelphia, con derrota en sus últimos cuatro enfrentamientos consecutivos.

Noticias de Philadelphia Eagles

Los Eagles afrontan una batalla enorme cuesta arriba en ataque, ya que lidian con un grupo de posiciones de habilidad muy mermado.

DeVonta Smith (WR) (Isquiotibiales - Es poco probable que juegue) : Múltiples informes confirman que no hay "mucho optimismo" respecto a que Smith se vista para jugar el domingo tras perderse entrenamientos consecutivos. Después de haber traspasado ya a A.J. Brown, Jalen Hurts se quedará sin sus dos principales objetivos de recepción. Dontayvion Wicks y el novato Makai Lemon se verán obligados a asumir puestos de titulares.

Zack Baun (LB) (Conmoción cerebral - Dudoso) : Uno de los pilares defensivos sigue atascado en el protocolo de conmoción cerebral y no ha entrenado. Se espera que el novato Jeremiah Trotter Jr. haga la tercera titularidad de su carrera junto a Jihaad Campbell.

Dallas Goedert (TE) (Rodilla - Baja) : Goedert volvió a perderse el entrenamiento debido a una persistente lesión de rodilla. Zach Ertz y Johnny Mundt absorberán los objetivos entre los tight ends.

Otras ausencias en los entrenamientos : El receptor Marquise "Hollywood" Brown (tobillo) y el tackle ofensivo Fred Johnson (rodilla) siguieron al margen durante los entrenamientos de mitad de semana.

Noticias de Los Angeles Rams

En contraste con las crecientes ausencias de Philly, los Rams reciben un impulso monumental para su ataque de pase.

Puka Nacua (WR) (Cadera/Ingle - Se espera su regreso) : Después de perderse dos partidos, Nacua volvió a entrenarse esta semana y está listo al cien por cien para el domingo. Se reencuentra de inmediato con Davante Adams, lo que presenta un desafío formidable para una defensa de Philly que todavía no ha logrado una sola pérdida de balón forzada esta temporada.

Terrance Ferguson (TE) (Tobillo - Baja) : Ferguson sufrió un esguince medial de tobillo ante Denver y se espera que se pierda el partido. Esto abre la puerta para que el tight end novato Max Klare entre en los paquetes pesados de "13 personnel" de Sean McVay.

Jaylen Watson (CB) (Baja) : La secundaria de los Rams estará algo mermada, ya que se espera que Watson se pierda el encuentro.

Kamren Kinchens (S) (Isquiotibiales - De regreso) : Kinchens entrenó por primera vez desde la Semana 1 y apunta a poder jugar.







