Hora del inicio del Seattle Seahawks vs. Los Angeles Chargers

4 oct 2026 - 16:25 Lumen Field

Los Seattle Seahawks recibirán a Los Angeles Chargers en el Lumen Field (Seattle, Washington), durante la Semana 4 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 4 de octubre a las 14:25 (CDT).

Cómo ver el Seattle Seahawks vs. Los Angeles Chargers

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Noticias de los equipos del Seattle Seahawks vs. Los Angeles Chargers

Noticias del equipo de Seattle Seahawks

Los Seahawks buscan reaccionar después de que una ajustada derrota en la Semana 3 ante Washington Commanders pusiera fin a su racha de 12 victorias.

Déficit en el backfield: El rookie corredor de primera ronda Jadarian Price (pecho) ha sido descartado después de resentirse de una lesión durante el entrenamiento del miércoles. Con Zach Charbonnet apenas designado recientemente para volver a entrenarse, toda la carga por tierra recaerá en Emanuel Wilson y George Holani, mientras que es probable que el jugador polivalente del practice squad Velus Jones Jr. sea promovido.

Refuerzo en la secundaria : En un giro enormemente positivo, el safety Pro Bowl Julian Love (pantorrilla) entrenó con normalidad el viernes y no figura con designación de lesión. Regresa para estabilizar una secundaria que tuvo problemas de comunicación en su ausencia la semana pasada.

Estabilidad en el quarterback : Sam Darnold está completamente sano y vuelve a ponerse bajo center. Busca seguir construyendo sobre su gran sintonía con el receptor Jaxon Smith-Njigba, que actualmente lidera la NFL con 405 yardas de recepción.

Otras designaciones : El safety suplente Ty Okada (isquiotibiales) y el linebacker Chazz Surratt figuran como Questionable.

Noticias del equipo de Los Angeles Chargers

El equipo de Jim Harbaugh afronta una batalla cuesta arriba debido a ausencias críticas tanto en las trincheras como en el cuerpo de receptores.

Varios titulares clave, fuera : Los Chargers han descartado oficialmente a cuatro jugadores: el guard izquierdo titular Kayode Awosika (fíbula), el liniero defensivo Dalvin Tomlinson (isquiotibiales), el tight end Charlie Kolar (antebrazo) y el receptor Brenen Thompson (cuádriceps). La ausencia de Awosika crea una vulnerabilidad enorme en el interior de la línea ofensiva ante la presión de élite de la línea defensiva de Seattle.

Decisiones a la hora del partido : Cinco jugadores decisivos figuran como Questionable, entre ellos el safety estrella Derwin James Jr. (isquiotibiales) y el principal receptor Ladd McConkey (pie), que no corrió rutas durante la sesión abierta a los medios del viernes. El quarterback Trey Lance (ingle), el safety Elijah Molden (isquiotibiales) y el cornerback Donte Jackson (conmoción cerebral) completan el grupo de dudosos.

Aptos para jugar : En el lado positivo, los edge rushers Khalil Mack y Bud Dupree, junto con el defensive tackle Justin Eboigbe y el corredor Keaton Mitchell, ya no aparecen en el parte y están plenamente disponibles.







