Hora de inicio de Tampa Bay Buccaneers vs Green Bay Packers

4 oct 2026 - 13:00 Raymond James Stadium

Los Tampa Bay Buccaneers reciben a los Green Bay Packers en el Raymond James Stadium (Tampa, Florida), durante la semana 4 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 4 de octubre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 BST).

Cómo ver Tampa Bay Buccaneers vs Green Bay Packers

En EE. UU.:

Fox / Fox One / Fubo

En el Reino Unido:

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Noticias de los equipos de Tampa Bay Buccaneers vs Green Bay Packers

A este partido se le está llamando la "Battle of the Bads" en lugar de la tradicional "Battle of the Bays", ya que ambas franquicias históricas han comenzado con lentitud la nueva campaña.

Los Buccaneers están con un 0-3 sin victorias y afrontan la posibilidad de empezar 0-4, un agujero del que solo un equipo en la historia de la NFL ha logrado salir para meterse en los playoffs. Mientras tanto, los Packers están con un inseguro 1-2, tras una vergonzosa paliza por 35-14 en horario estelar a manos de los Atlanta Falcons.

Noticias de Tampa Bay Buccaneers

El gran titular es que Baker Mayfield (QB) ha sido descartado, lo que deja toda la identidad ofensiva en manos de Jalon Daniels. Sin embargo, el parte de lesiones del jueves devolvió refuerzos importantes al campo de entrenamiento para el equipo de Todd Bowles.

Chris Godwin Jr. (WR) : Tobillo. Tras perderse el miércoles, pasó a Participación Completa el jueves. Va camino de ofrecer una válvula de seguridad crítica para su quarterback rookie.

Yaya Diaby (OLB) : Pantorrilla/Hombro. Volvió a entrenarse de forma limitada con un vendaje en la pantorrilla. Bowles indicó que es probable que juegue.

Rueben Bain Jr. (LB) : Ingle/Hombro. Ausente en prácticas consecutivas, lo que deja su disponibilidad muy en duda.

Bucky Irving (RB) : Glúteo. Siguió como Participante Limitado. Tampa necesita con urgencia su producción por tierra para aliviar la presión sobre Daniels.

Bajas / no participantes : El tight end Ko Kieft (codo), el linebacker SirVocea Dennis (pantorrilla) y el cornerback Jacob Parrish (personal) se perdieron la sesión del jueves.

Noticias de Green Bay Packers

El equipo de Matt LaFleur tiene bastantes problemas estructurales internos, principalmente en una línea ofensiva que no ha conseguido proteger con eficacia a Jordan Love.

Jayden Reed (WR) : Colocado en la lista de lesionados. En un golpe durísimo para el ataque aéreo de los Packers, el dinámico joven receptor necesita una cirugía de cuello que pone fin a su temporada. Más objetivos recaerán en Christian Watson y en el tight end Tucker Kraft.

Josh Jacobs (RB) : Sigue en la Commissioner's Exempt List. No se espera que juegue a corto plazo debido a una investigación de la liga en curso fuera del campo.

Cambios en la línea ofensiva : Green Bay pierde al right tackle titular Zach Bako-Bewele (IR - tendón rotuliano). Para parchear una unidad de guards muy castigada, los Packers firmaron recientemente a los veteranos veteran Laken Tomlinson y Kevin Zeitler para estabilizar el interior.

Refuerzos en el backfield : Con la profundidad como preocupación, el running back de segundo año recién incorporado Kaleb Johnson (traspasado desde Pittsburgh) podría tener un papel mayor junto a Emanuel Wilson para impulsar su maltrecho juego de carrera.

Carrington Valentine (CB) : Baja por una lesión persistente en los isquiotibiales.

Enlaces útiles

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NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

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NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks