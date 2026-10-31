Cómo ver el CF América contra el Atlante con una VPN

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México VIX Estados Unidos ViX

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Previa del partido

Liga MX Femenil - Jornada 13 1 nov 2026 - 16:45

El CF América recibe al Atlante en un partido de la Liga MX Femenil. El líder del Grupo B busca prolongar su buena racha ante un visitante que atraviesa dificultades.

El América ha mostrado un nivel formidable en las últimas semanas. Su contundente victoria por 7-0 ante el Atlético de San Luis en la última jornada reafirmó su condición de equipo a batir en el Grupo B, cuya clasificación encabeza.

El Atlante llega en una situación complicada. Ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de la Liga MX Femenil y le ha costado marcar: solo ha anotado dos goles durante ese difícil tramo.

El contraste entre las dinámicas de ambos equipos es evidente. El ataque del América no ha dado tregua, mientras que el Atlante ha encajado goles en cada una de sus tres últimas derrotas y se quedó sin marcar en dos de ellas.

Para el América, es una oportunidad de afianzarse en lo más alto. Para el Atlante, octavo en el Grupo A, la prioridad es poner fin a una racha de resultados perjudicial.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver este partido de la Liga MX Femenil.

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