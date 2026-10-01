Hora de inicio del Chicago Bears vs. New York Jets

4 oct 2026 - 13:00 Soldier Field

Los Chicago Bears reciben a los New York Jets en el Soldier Field (Chicago, Illinois), durante la Semana 4 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 4 de octubre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 BST).

Cómo ver el Chicago Bears vs. New York Jets

En EE. UU.:

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En el Reino Unido:

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Noticias de los equipos: Chicago Bears vs. New York Jets

Noticias de los Chicago Bears

Los Bears (2-1) llegan a la Semana 4 en un gran momento tras una dominante victoria por 27-7 en el Monday Night frente a los Philadelphia Eagles, pero siguen afrontando importantes dudas en la gestión de la plantilla.

El dilema del quarterback : El quarterback titular Caleb Williams sigue de baja por una lesión de grado 2 en los isquiotibiales, que conlleva un plazo de recuperación de entre tres y cuatro semanas. El entrenador jefe Ben Johnson debe tomar una decisión bajo center. El veterano tercer quarterback Case Keenum brilló el lunes por la noche, con 247 yardas de pase y 2 touchdowns. Mientras tanto, el principal suplente Tyson Bagent ha superado el protocolo de conmoción cerebral y también es una opción.

Bajas en la línea ofensiva : El tackle izquierdo titular Braxton Jones es considerado semana a semana por una lesión de rodilla y se perdió la sesión ligera del miércoles. Con el suplente Ozzy Trapilo todavía peleando por regresar tras una rotura de larga duración del tendón rotuliano, se espera que el swing tackle Theo Benedet sea titular como tackle izquierdo. El guard Jonah Jackson también se perdió el entrenamiento por motivos personales.

Actualización defensiva : Al cornerback Kyler Gordon se le abrió la ventana de 21 días para entrenar al ser activado de la lista PUP tras una lesión en la pantorrilla. Sin embargo, las reglas de la NFL dictan que debe perderse al menos un partido más, lo que significa que su regreso más temprano sería en la Semana 5. Cam Lewis (cadera), Noah Sewell (Aquiles) y Shemar Turner (rodilla) participaron de forma limitada en el entrenamiento.

Noticias de los New York Jets

Los Jets (1-2) buscan recuperarse de una ajustada derrota por 31-24 ante los Detroit Lions, pero el entrenador jefe Aaron Glenn está lidiando con una preocupante oleada de lesiones, especialmente en su ataque:

Playmakers ofensivos de baja : Es probable que los Jets lleguen muy mermados al domingo. El running back estrella Breece Hall (cuádriceps), el wide receiver Adonai Mitchell (dedo), el tight end Mason Taylor (pulgar) y el guard izquierdo titular Dylan Parham (rodilla) están todos catalogados como semana a semana y no participaron en la sesión del miércoles. Está previsto que Jordan Meredith entre por Parham en la línea ofensiva.

Refuerzo defensivo : En un impulso importante para la secundaria, el safety estrella Minkah Fitzpatrick volvió a entrenarse de forma limitada. Glenn señaló que hay una «muy buena posibilidad» de que Fitzpatrick juegue el domingo después de perderse la mayor parte de las tres primeras semanas por una lesión en la ingle.

Profundidad de linebackers : El linebacker Kiko Mauigoa también está semana a semana por una lesión en el cuádriceps y no pudo entrenarse.

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks