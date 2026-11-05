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Ver el Toulouse contra el Estrasburgo en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Toulouse vs Strasbourg
Toulouse
Strasbourg
Ligue 1

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Toulouse-Strasbourg de la Ligue 1 de hoy.

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Previa del partido

crest
Ligue 1 - Jornada 10
Stadium de Toulouse

El Toulouse recibe al Strasbourg en el Stadium de Toulouse en un partido de la Ligue 1 de distinta importancia para dos equipos que llegan con trayectorias muy diferentes.

El Toulouse de Jens Berthel Askou ha sido imprevisible esta temporada: ha alternado empates y derrotas con alguna victoria convincente. Llega a este encuentro tras perder 2-0 ante el Marseille en liga, un resultado que habrá aumentado su concentración antes de un partido en casa que espera ganar.

El Strasbourg llega a Toulouse en un mal momento y sometido a una presión creciente. El equipo de Hugo Oliveira ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de Ligue 1, ha encajado goles con facilidad y no ha logrado afianzarse en la clasificación. Su único resultado positivo en esa racha fue la victoria por 5-1 ante el Auxerre el 1 de noviembre.

Ambos clubes están en la mitad inferior de la tabla de la Ligue 1, separados por un solo puesto. Eso añade competitividad al encuentro pese a las distintas dinámicas con las que llega cada equipo.

Las bajas por lesión del Strasbourg siguen reduciendo las opciones de Oliveira, mientras que el Toulouse debe afrontar la ausencia del centrocampista sancionado Aron Doennum, además de sus propios problemas de lesiones.

Ninguno de los dos equipos puede permitirse perder este partido. A continuación, encontrarás todo lo que necesitas saber para ver este encuentro de Ligue 1, incluida la hora de inicio y las novedades de ambos equipos.

Novedades de los equipos y plantillas

Toulouse contra Strasbourg alineaciones probables

4-4-2
Toulouse crest
Toulouse
TFC
Formación
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
4-2-3-1
G. RestesG. RestesC. TapeC. TapeR. NicolaisenR. NicolaisenM. McKenzieM. McKenzieI. DialloI. DialloC. Casseres Jr.C. Casseres Jr.T. JoergensenT. JoergensenN. SigurN. SigurS. OppongS. OppongC. TengstedtC. TengstedtJ. Russell-RoweJ. Russell-RoweF. JoergensenF. JoergensenL. HoegsbergL. HoegsbergOsoOsoK. CoulibalyK. CoulibalyI. DoukoureI. DoukoureM. GodoM. GodoD. EssugoD. EssugoS. El MourabetS. El MourabetG. ReynaG. ReynaG. YassineG. YassineC. HarderC. Harder
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
4-4-2
Toulouse

Once inicial

Strasbourg

Manager

  • J. Askou
  • H. Oliveira

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