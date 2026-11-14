Cómo ver el Tenerife contra el AD Ceuta FC con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 14 15 nov 2026 - 08:00 Heliodoro Rodriguez Lopez

El Tenerife recibe al AD Ceuta FC en el estadio Heliodoro Rodriguez Lopez de Santa Cruz de Tenerife en un partido de Segunda División cuya trascendencia va mucho más allá de los tres puntos en juego.

El encuentro se disputa en un contexto profundamente emotivo. Los tinerfeños aún lloran la muerte del delantero Jesus de Miguel, fallecido tras chocar con el portero del FC Andorra Jesus Owono durante el empate 2-2 del Tenerife el 2 de noviembre. De Miguel sufrió un traumatismo cardíaco contuso y una parada cardíaca sobre el terreno de juego, y murió a la mañana siguiente en el Hospital Universitario de Nuestra Senora de Candelaria.

El fútbol español se ha volcado con el club. Una campaña de GoFundMe puesta en marcha por Fran Sol, antiguo compañero de De Miguel en el Tenerife, superó los 100.000 € en donaciones, con aportaciones de jugadores de La Liga y Segunda División, presidentes de clubes y aficionados de todo el país. Este fin de semana están previstos homenajes en estadios de toda España, donde los jugadores llevarán la camiseta con el número nueve y el mensaje «Siempre en nuestra memoria».

En lo deportivo, el equipo de Alvaro Cervera ocupa el 14.º puesto de la clasificación y no ha logrado encontrar la regularidad. Sus últimos cinco resultados incluyen cuatro empates y una derrota; el más reciente fue aquel fatídico 2-2 ante el Andorra. Marcar goles no ha sido el problema, pero el Tenerife no ha conseguido conservar sus ventajas.

El Ceuta llega en un momento complicado. Es colista de la categoría, en la 22.ª posición, y ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de Segunda División, en los que ha encajado nueve goles. Su último encuentro liguero terminó con una derrota por 3-0 ante el Cordoba.

El presidente del Cádiz CF, Christian Septien, donó 15.000 € al fondo para la familia de De Miguel, mientras que el Burgos CF se ha comprometido a destinar a la causa toda la recaudación de taquilla de su partido en casa contra el Tenerife en marzo de 2027. El presidente del AD Ceuta, Luhay Hamido, aportó personalmente 3.500 €, lo que añade otra dimensión a la visita de este fin de semana.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el Tenerife contra el AD Ceuta FC.

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