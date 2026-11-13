Cómo ver el Real Valladolid - Castellón con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 14 14 nov 2026 - 08:00 Estadio Jose Zorrilla

El Real Valladolid recibe al Castellón en el estadio José Zorrilla en un partido de Segunda División. El equipo de Fran Escribá busca prolongar su buena racha liguera ante su afición en Valladolid.

El Valladolid llega a este encuentro tras ganar dos de sus últimos tres partidos de Segunda División. El más reciente fue una victoria por 1-2 ante el Sporting de Gijón. Antes se impuso por 4-3 al Leganés, una muestra de su capacidad goleadora, aunque persisten las dudas en defensa.

El Castellón, dirigido por Pablo Hernández, ocupa el segundo puesto de la clasificación y llega con una dinámica positiva. Sus tres victorias en los últimos cuatro partidos oficiales reflejan su buen momento, y el contundente 4-0 ante el Sporting de Gijón en octubre fue toda una declaración de intenciones.

El conjunto visitante ha sido especialmente eficaz fuera de casa esta temporada, y su posición en la liga refleja una regularidad que supondrá una dura prueba para el equipo local. El Valladolid, duodécimo, necesita puntos para alejarse de la zona media de la tabla.

Con un equipo que persigue el ascenso y otro que busca escalar posiciones, este encuentro tiene mucho peso en la clasificación de Segunda División. Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber para ver el partido en directo.

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