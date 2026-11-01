Cómo ver el Mallorca-Cádiz con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo en la que podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 12 2 nov 2026 - 15:00 Estadi Mallorca Son Moix

El Mallorca recibe al Cádiz en el Estadi Mallorca Son Moix de Palma. Ambos equipos buscan mejorar su posición en la clasificación de Segunda División.

El equipo de Luis Garcia ocupa la octava posición y ha sido difícil de batir en casa, aunque su trayectoria reciente refleja que aún busca regularidad. Tres empates en sus últimos cuatro partidos de liga lo han mantenido en la mitad alta de la tabla, pero también han supuesto dejarse puntos por el camino.

El Cádiz llega en una situación complicada. El equipo de Albert Celades es 19.º en la clasificación, está inmerso en la lucha por evitar el descenso y necesita poner fin a una racha de resultados dispares para alejarse del peligro.

El conjunto visitante sí mostró carácter entre semana al avanzar en la Copa del Rey con una victoria por 3-1 en el campo del Xerez. Ese resultado puede darle confianza de cara al fin de semana, aunque trasladarla a un partido de liga fuera de casa es otra cuestión.

El Mallorca confiará en sus opciones como local. Su victoria por 3-1 ante Las Palmas a principios de octubre demostró que puede ser eficaz cuando se le presenta la oportunidad.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Mallorca-Cádiz, incluida la hora de inicio y las últimas noticias de ambos equipos.

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