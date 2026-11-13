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Eibar vs Cádiz
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Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Eibar-Cádiz de Segunda División.

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Previa del partido

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Segunda Division - Jornada 14
Municipal de Ipurua

El Eibar recibe al Cádiz en el Municipal de Ipurua en un partido de Segunda División con mucho en juego en ambos extremos de la tabla. El equipo de Jokin Aranbarri ocupa la cuarta posición, mientras que Albert Celades llega al País Vasco con un Cádiz anclado en la 20.ª plaza.

El Eibar llega en un estado de forma razonable tras vencer al Pamplona en la Copa del Rey, aunque sus resultados en liga han sido irregulares. Solo ha sumado dos puntos en sus tres últimos partidos de Segunda División: perdió ante el Córdoba, empató con el Almería y cayó frente al Real Oviedo.

La situación del Cádiz es más apremiante. Ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de liga y ha encajado siete goles en ese periodo. Su única alegría reciente en la competición fue una victoria por 3-1 ante el AD Ceuta FC a finales de octubre.

La diferencia de posiciones en la tabla hace que cada equipo afronte el encuentro con objetivos distintos. El Eibar quiere recortar distancias con los puestos de ascenso directo, mientras que el Cádiz necesita urgentemente puntos para alejarse de la zona de descenso.

Con ambos entrenadores bajo presión para conseguir resultados, este partido tiene mucho en juego. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para verlo.

Noticias de los equipos y plantillas

Eibar contra Cádiz alineaciones probables

Manager

  • J. Aranbarri

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