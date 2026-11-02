Cómo ver el Deportivo de A Coruña contra Osasuna con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 11 2 nov 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

El Deportivo de A Coruña recibe a Osasuna en el Abanca-Riazor de La Coruña en un partido de LaLiga importante para ambos equipos, situados en la mitad inferior de la tabla.

El equipo de Antonio Hidalgo llega a este encuentro con resultados dispares: logró una victoria ante el Auriense en la Copa del Rey antes de perder 1-0 contra el Atlético de Madrid en liga. Un empate frente al Levante y dos derrotas consecutivas han dejado al Deportivo en la 13.ª posición, y el equipo buscará encontrar regularidad en casa.

Osasuna llega tras perder su último partido de LaLiga, una derrota por 2-0 ante el Sevilla, aunque también consiguió una cómoda victoria frente al Atlético Calatayud en la Copa del Rey entre semana. El equipo de Jagoba Arrasate ocupa la 15.ª posición y necesita puntos para alejarse de la zona de descenso.

El Abanca-Riazor ha sido un campo difícil para los visitantes, y el Deportivo buscará el apoyo de su afición en su intento de sumar los tres puntos. El equipo local ha demostrado que puede marcar goles, pero su rendimiento defensivo ha sido motivo de preocupación en las últimas semanas.

En Osasuna, Ante Budimir lidera el ataque y será la principal referencia ofensiva. El conjunto visitante tiene calidad para hacer daño a un Deportivo que ha encajado goles en cada uno de sus tres últimos partidos oficiales.