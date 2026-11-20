Cómo ver el Chelsea vs Leeds United con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 10:00 Stamford Bridge

El Chelsea recibe al Leeds United en Stamford Bridge en un partido de la Premier League de gran importancia para ambos equipos en un tramo exigente de la temporada.

El equipo de Xabi Alonso ocupa la quinta plaza de la tabla, pero llega a este encuentro en un momento irregular, tras perder tres de sus últimos cinco partidos de liga. La derrota por 2-0 ante el Tottenham y la caída por 1-0 frente al Sunderland han suscitado dudas sobre la capacidad del Chelsea para mantener la lucha por el título, pese a la calidad de su plantilla.

Moises Caicedo sigue siendo el motor del centro del campo de Alonso, mientras que Romeo Lavia ha recuperado recientemente su condición física y ofrece cierto respiro. El Chelsea no puede contar con varios jugadores importantes, entre ellos Reece James, Joao Pedro y Jamie Gittens, lo que limita sus opciones en distintas zonas del campo.

El Leeds llega en novena posición, pero tiene motivos de sobra para el optimismo. El equipo de Daniel Farke venció al Tottenham por 1-0 en su último partido, y el entrenador ha confirmado una importante mejora en el apartado de lesiones antes de esta visita: Gabriel Gudmundsson, Dominic Calvert-Lewin y otros jugadores han vuelto a entrenarse con normalidad.

Calvert-Lewin lidera el ataque de un Leeds que ha demostrado que puede poner en apuros a los equipos de la mitad superior de la tabla. James Trafford, que recibió numerosos elogios durante el parón internacional, será titular en la portería por detrás de una defensa que ha resultado difícil de superar en las últimas semanas.

Los enfrentamientos entre estos clubes han sido movidos. El Chelsea goleó al Leeds por 6-3 en la Carabao Cup a principios de esta temporada, aunque el Leeds ganó por 3-1 en Elland Road en diciembre de 2025, lo que demuestra que no se deja intimidar por la ocasión.