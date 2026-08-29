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Ver: el cambio de oro Thijs Dallinga vive un debut soñado en la Bundesliga con dos goles tardíos

FC Colonia vs Hoffenheim
FC Colonia
Hoffenheim
Bundesliga
T. Dallinga

Thijs Dallinga debutó este sábado por la tarde en la Bundesliga con el FC Köln. Para el neerlandés fue un partido que no olvidará rápidamente. Dallinga entró como suplente a mitad de la segunda parte y logró darle la vuelta por completo al duelo ante el TSG Hoffenheim con dos goles: 3-2.

Hoffenheim arrancó con Wouter Burger en el once inicial y Mats Rots en el banquillo. Los visitantes tuvieron un gran inicio ante el Köln y lograron romper el empate tras algo menos de media hora de juego por medio de Adam Daghim.

Rav van den Berg y Dallinga vieron desde el banquillo cómo su equipo empató tras el descanso gracias a Said El Mala. El centrocampista inició él mismo la jugada y después definió con sangre fría al palo largo: 1-1.

A mitad de la segunda parte, Dallinga saltó al campo. Recién ingresado, el delantero tuvo que ver cómo Hoffenheim volvía a adelantarse. Tras un córner, Ozan Kabak cabeceó el 1-2 al fondo de la red.

Sin embargo, el Köln volvió a mostrar capacidad de reacción, porque apenas unos minutos después llegó el 2-2. Dallinga atacó bien el primer palo para volver a igualar el marcador con un bonito gol.

El neerlandés hizo estallar al público local en el tramo final al marcar también el 3-2 definitivo. Hoffenheim no logró despejar el balón de su propia área. Después de que la pelota le llegara a Dallinga tras una serie de rebotes, no se lo pensó. El delantero conectó un remate de primeras con acierto y le dio así al Köln una remontada fantástica y un excelente inicio de temporada.


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