Ver Carolina Panthers vs Detroit Lions de la NFL EN DIRECTO: streaming online, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del Carolina Panthers vs Detroit Lions

4 oct 2026 - 20:20 Bank of America Stadium

Los Carolina Panthers reciben a los Detroit Lions en el Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte), durante la semana 4 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 4 de octubre a las 18:20 (CDT).

Cómo ver el Carolina Panthers vs Detroit Lions

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Noticias de los equipos: Carolina Panthers vs Detroit Lions

Noticias de los Carolina Panthers

Los Panthers están muy mermados en ambos lados del balón, lo que obliga al coordinador defensivo Ejiro Evero y al coordinador ofensivo Brad Edzik a hacer ajustes de "next man up".

Crisis en la secundaria : Los dos cornerbacks exteriores titulares, Jaycee Horn (rotura de cuádriceps, baja entre 6 y 12 semanas) y Mike Jackson (ingle), fueron colocados esta semana en la lista de lesionados. Carolina tendrá que depender en gran medida del rookie Will Lee III, del especialista de equipos especiales Akayleb Evans y de Chau Smith-Wade para contener el ataque aéreo de Detroit.

Golpes en la línea ofensiva : El guard izquierdo titular Damien Lewis está de baja tras sufrir una rotura del ligamento colateral cubital en el codo. El tackle derecho titular Monroe Freeling está en el protocolo de conmociones y oficialmente es duda; participó plenamente el viernes, pero necesita el visto bueno de un médico independiente antes del inicio del partido.

Dudas en el cuerpo de receptores : El explosivo receptor Xavier Legette (rodilla) ha sido descartado. Mientras tanto, el principal receptor de pases Jalen Coker (cuádriceps) es duda después de entrenarse de forma limitada; el equipo planea probarle el sábado antes de tomar una decisión definitiva.

Actualización sobre el quarterback : Como nota positiva, el quarterback Bryce Young ha quedado completamente limpio en el parte de lesiones y no tiene ninguna designación para el partido pese a arrastrar un problema menor de rodilla desde la semana 3.

Noticias de los Detroit Lions

Los Lions están en una situación física mucho mejor, con solo mínimas alteraciones en la plantilla.

Línea ofensiva : El guard Ben Bartch (pie) ha sido descartado oficialmente tras no entrenarse en toda la semana.

Secundaria : El cornerback titular D.J. Reed (costillas) figura como duda después de entrenarse de forma limitada. Sin embargo, el cuerpo técnico espera plenamente que juegue pese a las molestias.

Impulso al pass rush : El edge rusher DJ Wonnum (espalda) volvió a entrenarse como participante completo el jueves y no tiene ninguna designación por lesión, lo que significa que está en condiciones de jugar contra su exequipo. Reforzará un feroz front defensivo junto a Aidan Hutchinson.

Posiciones de habilidad : El dominante tándem ofensivo formado por el quarterback Jared Goff y el running back Jahmyr Gibbs está completamente sano y busca explotar una defensa contra la carrera de los Panthers situada en la parte baja de la clasificación.







