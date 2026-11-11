Cómo ver el Albania-Finlandia con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita la plataforma oficial. Entra en la página web o abre la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos.

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 Air Albania Stadium

Albania recibe a Finlandia en el estadio Air Albania de Tirana en un partido de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA de gran importancia para ambas selecciones.

La Albania de Rolando Maran llega al encuentro como líder del Grupo 1 y busca afianzar su posición tras una racha de resultados dispares en la competición.

El último partido de Albania terminó con una victoria por 2-1 ante San Marino, aunque solo unos días antes había perdido contra esta misma Finlandia, un resultado que hará que afronte la revancha con especial atención.

La Finlandia de Jacob Friis llega tras perder su último partido de la Liga de Naciones por 1-0 ante Bielorrusia, un tropiezo que la ha dejado tercera en la clasificación del grupo.

Finlandia ya había derrotado a Albania por 2-1 en casa, así que sabe que puede obtener un buen resultado aquí, aunque jugar fuera supone un desafío diferente.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Albania-Finlandia.

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