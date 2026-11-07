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El delantero del Everton Thierno Barry ha revelado que estudiar vídeos de Erling Haaland, la gran figura del Manchester City, le ha inspirado en su prolífico inicio de temporada, después de derrotar al Coventry City por 3-1 el viernes. El jugador de 24 años marcó dos goles y dio una asistencia en los últimos minutos para amargar el regreso a Merseyside de Frank Lampard, exentrenador del Everton.

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El delantero inspira una remontada en la segunda parte

Dos goles de Barry en apenas cinco minutos de la segunda parte dieron la vuelta al partido antes de que asistiera a Kiernan Dewsbury-Hall en su gol del minuto 81, en el partido número 592 de David Moyes como entrenador del Everton, con el que igualó el récord del club de Harry Catterick. La temporada pasada necesitó 16 partidos para estrenarse como goleador tras llegar procedente del Villarreal por 27 millones de libras y acabó con ocho tantos. Ahora, el delantero suma 10 en 13 encuentros entre todas las competiciones. Sus seis goles en la Premier League le sitúan empatado en segunda posición con Alexander Isak, del Liverpool, a tres de Haaland.

El trabajo duro da sus frutos en casa

El Coventry había empezado bien: Jordan Pickford detuvo un remate de Tatsuhiro Sakamoto, Jack Rudoni disparó fuera y el VAR decidió no señalar penalti cuando James Tarkowski tiró del pelo a Caleb Yirenkyi en un salto. Después, Yann Gboho adelantó a los visitantes en el minuto 52. Sin embargo, cinco minutos más tarde, Barry empató de cabeza y marcó el segundo a corta distancia antes de asistir a Dewsbury-Hall, que no fue incluido en la última convocatoria de Thomas Tuchel para Inglaterra.

Tras la victoria, Barry declaró a BBC Match of the Day: «Siempre es un placer marcar y que mi equipo gane, así que estoy muy contento. Trabajé mucho este verano y ahora se ven los resultados. Estoy contento y tengo que seguir así para ayudar a mi equipo a ganar todos los partidos.

«La verdad es que a veces es difícil cuando fallas muchas ocasiones y eso te afecta mentalmente, pero siempre trabajo para dar lo mejor de mí».

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También elogió el ambiente en Hill Dickinson: «Siempre es un placer jugar en casa. La afición aquí es increíble. Canta desde el primer minuto hasta el final. Es un auténtico placer marcar y jugar aquí».

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El delantero noruego inspira su racha goleadora

Haaland es el único jugador de la Premier League que ha marcado más goles que Barry entre todas las competiciones esta temporada. El delantero explicó su admiración por el noruego: «Estoy muy contento porque soy admirador suyo. Veo muchos vídeos de él e intento hacer las cosas que hace. Si puedo competir con él hasta el final por la Bota de Oro, lo intentaré».

Sobre su celebración en solitario, añadió: «Ayer estaba en TikTok y vi a un jugador de la NFL hacer esa celebración. Le dije a Tyrique [George] que, si marcábamos mañana, haríamos ese baile, pero creo que le dio vergüenza hacerlo, así que bailé yo solo».

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El Everton sube al quinto puesto

La remontada ante el Coventry llevó al equipo de Moyes al quinto puesto de la Premier League antes del próximo parón internacional de noviembre. Barry intentará mantener su acierto cuando se reanude la competición nacional a finales de este mes, mientras el Everton busca clasificarse para Europa. Por su parte, el Coventry de Lampard tendrá que recuperarse rápidamente después de quedarse sin fuerzas durante la segunda parte en Merseyside.