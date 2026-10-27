¡Ventaja mínima sobre Kylian Mbappé! Así de ajustada fue la victoria de Harry Kane en el Balón de Oro

Como reveló el director de France Football, Vincent Garcia, durante la ceremonia de entrega de premios del lunes por la noche, al parecer solo unos pocos votos separaron al delantero del FC Bayern de Múnich del atacante del Real Madrid.

«Este año había varios aspirantes serios. Los dos principales contendientes eran quienes encabezaban la votación, Harry Kane y Kylian Mbappe, y la diferencia entre ellos fue muy pequeña», explicó Garcia.

Al final, la diferencia de puntos fue incluso menor que la del resultado más ajustado hasta entonces, registrado en 2024. En aquella ocasión, el centrocampista del ManCity Rodri se impuso a Vinicius Junior, del Real Madrid, por apenas 41 puntos. «La lucha por el primer puesto entre Kane y Mbappe estuvo increíblemente reñida este año», afirmó Garcia.

Durante un tiempo, parecía incluso más probable que ganara el francés campeón del mundo en 2018, hasta que Kane lo adelantó en el último momento. «Seguí los resultados en tiempo real durante el mes de votación. Kylian estuvo mucho tiempo en cabeza, pero Harry Kane volvió a meterse en la lucha y, al final, la diferencia fue de muy, muy pocos puntos», añadió Garcia.

El director de FranceFootball no quiso revelar a qué jugador votó: «Es mejor que lo sepan cuando se publique, porque pido a los miembros del jurado que no revelen sus votos antes de que salga la revista, así que yo tampoco lo haré. Voté a alguien que no ganó y creo que también lo habría merecido».

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Ballon d'Or: ¿Se dispararon en el pie Kylia Mbappe y Lamine Yamal?

A diferencia de Kane, que siempre se había mostrado reservado sobre sus posibilidades, Mbappe, al igual que Lamine Yamal, que acabó tercero, había llamado la atención en las últimas semanas por sus reiterados elogios públicos a sí mismo.

Es difícil determinar si eso acabó perjudicándolo en la votación. Con todo, el exresponsable del Ballon d'Or Pascal Ferre declaró recientemente que considera un grave error esa promoción tan directa de uno mismo.

«Los votantes no son ingenuos. Tienen tanto la experiencia como el criterio necesarios para analizar y valorar a un jugador sin tener que oír diez o quince veces que es el mejor», declaró al diario francés Le Parisien.

Además de participar en la organización de la ceremonia, Ferre también fue director de France Football, la revista francesa de fútbol que otorga el Ballon d'Or.