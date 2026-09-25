Mientras que últimamente en los medios se especulaba con vehemencia sobre una inminente batalla entre los grandes clubes europeos por la joya de los Red Devils, Deco rebajó ahora el tono de forma sorprendente. Aunque al parecer el atacante incluso ya habría estado allí recientemente para formarse su propia impresión de las condiciones en el Real Madrid y los catalanes, Deco frenó las expectativas.

"No hay nada que decir sobre este chico. Es normal que constantemente se relacione a jugadores con nosotros. Hay grandes intereses en juego. Aunque todavía son jóvenes, no estamos interesados en ningún jugador. En cuanto a su situación, no estoy seguro de lo que ha pasado. No lo sé. Sigue siendo jugador del Manchester United", dijo el dirigente de 49 años.

El joven había causado revuelo recientemente en el United con un deseo de salida expresado. Además de los dos pesos pesados españoles, al parecer también el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich están a la espera para observar la situación del codiciado talento.

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¿Cuándo celebra JJ Gabriel su 16º cumpleaños?

La carrera por Gabriel podría ganar nuevo impulso sobre todo de cara al 6 de octubre: ese día el joven celebra su 16º cumpleaños y alcanza así la edad a partir de la cual puede ser representado oficialmente por un agente de jugadores con licencia.

Para este paso decisivo, supuestamente Ali Barat ya se está posicionando. El asesor estrella no es ningún desconocido en el negocio internacional y en el pasado ya cerró algunos de los acuerdos millonarios más llamativos del fútbol europeo de élite, entre ellos el traspaso de 116 millones de euros de Moises Caicedo del Brighton & Hove Albion al Chelsea.