Casper Tengstedt parece estar viviendo sus últimos días como jugador del Feyenoord. El club de Róterdam ha llegado, según Voetbal International, a un acuerdo con el Toulouse para el traspaso del delantero de 26 años. Solo los últimos trámites y el reconocimiento médico separan todavía su marcha a Francia.

La operación está valorada en cuatro millones de euros, sin incluir bonus, según informa VI. Además, el Feyenoord ha incluido un porcentaje de futura venta en el acuerdo. De este modo, todo apunta al final de una etapa en la que Tengstedt no logró hacerse con un puesto en el once titular.

El interés del Toulouse se activó esta semana y el viernes tomó más forma. El club francés tenía previsto regresar al Feyenoord con una oferta mejorada. Finalmente, eso resultó suficiente para que ambas partes alcanzaran un acuerdo por el traspaso del delantero danés.

El propio Tengstedt estaba abierto a una salida rumbo a Francia. El atacante no entra en los planes del técnico Giovanni van Bronckhorst esta temporada y no disputó minutos oficiales con el Feyenoord en las primeras semanas del nuevo curso. Solo estuvo en la convocatoria ante el SC Cambuur.

La competencia en ataque, además, es grande. Ayase Ueda es indiscutible como número nueve, mientras que Van Bronckhorst también puede contar con Nacho Ferri y Shaqueel van Persie. Por ello, Tengstedt tenía pocas perspectivas de contar con minutos.

El Feyenoord fichó a Tengstedt en el verano de 2025 para llevarlo a De Kuip. El club de Róterdam pagó entonces alrededor de seis millones de euros al Benfica y firmó al danés hasta mediados de 2029. Sin embargo, en su primera temporada decepcionó sobre todo: en 23 partidos, en su mayoría como suplente, marcó cinco goles.

Ahora solo falta dar el último paso rumbo al Toulouse. Tengstedt deberá superar primero el reconocimiento médico, tras lo cual podrán completarse los trámites restantes. Si todo transcurre sin problemas, Tengstedt dejará el Feyenoord después de una temporada y continuará su carrera en la Ligue 1.

Salida de jugadores

El Feyenoord quiere crear espacio este verano en la plantilla y en la masa salarial. Por eso, el club de Róterdam ya se despidió de Anel Ahmedhodzic, mientras que Luka Ivanusec y Jordan Lotomba siguen siendo otros dos jugadores con contrato que ya no parecen entrar en los planes. También para ellos buscará el Feyenoord una solución en los últimos días del mercado de fichajes.



