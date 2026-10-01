El danés Rasmus Højlund, delantero del Nápoles, empujó al portugués Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, tras el pitido final del partido que enfrentó a ambas selecciones el jueves por la noche y que terminó con la victoria de Portugal (4-2) en el estadio Parken de Copenhague, en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA.

Højlund apareció ante las cámaras dando un ligero empujón en el pecho de Jesus durante el intercambio de saludos entre ambos equipos al término del encuentro.

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El incidente se produjo después de que Højlund celebrara su gol al estilo de Cristiano Ronaldo, tras marcar el tanto del empate (2-2) en el minuto 53 y celebrarlo saltando y lanzando el famoso grito de «¡Siuuu!» que se asocia con la estrella portuguesa, en una escena que llamó la atención en medio del ambiente tenso que rodeaba al partido.

Portugal se había adelantado primero gracias a João Cancelo en el minuto 12, antes de que Mikkel Damsgaard lograra el empate para Dinamarca en el minuto 23. Dos minutos después, Gonçalo Ramos devolvió la ventaja a Portugal aprovechando un pase de Bruno Fernandes, pero Højlund volvió a llevar el partido al empate al inicio de la segunda parte.

Vitinha consiguió marcar el tercer gol de Portugal en el minuto 67 de cabeza, antes de que João Félix sentenciara el duelo con el cuarto tanto en el minuto 87, dándole al equipo de Jesus su tercera victoria consecutiva en el grupo y manteniendo el pleno de puntos con un total de 9.

El partido cobró una importancia añadida por la ausencia de Cristiano Ronaldo, que abandonó la concentración de la selección portuguesa un día antes del encuentro, tras la tensión generada por la decisión de Jesus de no alinearlo ante Noruega en el partido anterior y, posteriormente, de comunicarle que no sería titular en el duelo frente a Dinamarca.



