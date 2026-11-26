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Serie A - Jornada 13 27 nov 2026 - 14:45 Stadio Pierluigi Penzo

El viernes 27 de noviembre, el estadio Pierluigi Penzo de Venecia acoge el Venezia-Bolonia, correspondiente a la 13.ª jornada de Serie A. Es el partido que abre la jornada.

El Venezia llega tras una dura noche en el Allianz Stadium. El equipo de Davide Nicola perdió 4-0 ante la Juventus después de una primera parte sin goles y una segunda en la que se hundió su defensa.

El Bolonia llega con otro estado de ánimo. Los hombres de Raffaele Palladino empataron 1-1 en Udine, pero venían de ganar sus cuatro partidos anteriores, incluido el 2-4 en el campo del Milan.

Para el Venezia, la clasificación es un problema. Ocupa el vigésimo puesto y solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, el 2-1 ante el Udinese.

El Bolonia contempla la clasificación desde una posición más cómoda, la novena. Su defensa concede ocasiones, pero su ataque también es capaz de marcar con regularidad.

En cuanto a las bajas, ambos equipos tienen que lidiar con varios lesionados. Repasamos dónde ver el partido, a qué hora se juega y qué esperar de las alineaciones.

Noticias de los equipos

El Venezia de Nicola no puede contar con seis jugadores: Bartol Franjic, Andrea Adorante, Pasquale Mazzocchi, Marin Sverko, Thierry Correia y Toma Basic son baja por lesión. El posible once incluye a Stankovic en la portería, una defensa formada por Juan Jesus, Moreno y Halhal, y una pareja de ataque integrada por Adams y Lauberbach. El Bolonia de Palladino no cuenta con Emil Holm, Juan Miranda, Oussama El Azzouzi, Torbjoern Lysaker Heggem ni Jay Enem. El posible once del equipo de Emilia confía en Skorupski bajo palos, Ferguson y Pobega en el centro del campo, y Orsolini, Bernardeschi y Odgaard arriba. Ninguno de los dos equipos tiene sancionados y habrá novedades a medida que se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

El Venezia ha sumado una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A. Su resultado más reciente es el 4-0 encajado ante la Juventus el 22 de noviembre, mientras que su único triunfo fue el 2-1 frente al Udinese del 6 de noviembre. Entre ambos figuran las derrotas por 1-0 ante el Como y el Genoa, y la caída por 0-2 frente al Inter. En total, el Venezia ha marcado 2 goles y ha encajado 9. El Bolonia presenta una trayectoria opuesta, con cuatro victorias y un empate. Su último partido fue el 1-1 ante el Udinese del 22 de noviembre, precedido por el triunfo por 2-4 en el campo del Milan. En cinco encuentros, el equipo de Emilia ha marcado 11 goles y ha recibido 5, con la portería a cero en el 0-2 en Cagliari.

Precedentes

El último enfrentamiento fue el 29 de marzo de 2025, cuando el Bolonia ganó 0-1 en Venecia en Serie A. En los cinco duelos señalados, el balance está igualado, con dos victorias para cada equipo y un empate, el 1-1 de febrero de 2002. El Bolonia ha marcado 8 goles frente a los 6 del Venezia. El 4-3 logrado por el Venezia en mayo de 2022 es el partido con más goles de los cinco.

Clasificación

En Serie A, el Venezia ocupa el 20.º puesto de la clasificación, mientras que el Bolonia es 9.º.