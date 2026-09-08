Vencieron a Bono y Benzema: Mané y Quiñones meten a la liga saudí en la historia del Balón de Oro

La Liga Roshan saudí ha entrado en la historia del Balón de Oro por la puerta grande, tras anunciarse los candidatos a ganar el premio al mejor jugador del mundo en 2026.

La revista francesa "France Football" anunció este martes la lista completa de los candidatos a ganar el Balón de Oro de 2026, galardón que se otorga al mejor jugador del mundo.

La lista de candidatos al Balón de Oro contó con la presencia de jugadores de la Liga Roshan saudí por primera vez desde 2023: el senegalés Sadio Mané, extremo del Al Nassr, y el mexicano Julián Quiñones, delantero del Al Qadisiyah.

El año 2023 también había registrado la candidatura de jugadores de la liga saudí al Balón de Oro, concretamente el marroquí Yassine Bounou, portero del Al Hilal, y el francés Karim Benzema, entonces delantero del Al Ittihad.

Sin embargo, lo que cambia en esta ocasión es que Mané y Quiñones fueron candidatos al Balón de Oro por su rendimiento en la Liga Roshan saudí, además de con sus selecciones, al contrario de lo que ocurrió con Benzema y Bounou hace 3 años.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

En 2023, Benzema fue candidato al Balón de Oro por su rendimiento con su anterior club, el Real Madrid, desde el que se marchó al Al Ittihad en el verano de ese mismo año; lo mismo sucedió con Bounou, que pasó del Sevilla al Al Hilal en aquel mismo periodo.

De esta manera, es la primera vez que dos jugadores de la liga saudí son candidatos de forma efectiva a ganar el Balón de Oro por su rendimiento durante el periodo en el que disputaron la competición.

Cabe recordar que Mané ya había llevado a la selección de Senegal a clasificarse para la final de la Copa Africana de Naciones 2025 y a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el mismo torneo en el que Quiñones condujo a la selección de México a la clasificación para los octavos de final.

En el plano local, Mané lideró al Al Nassr para recuperar el título de la Liga Roshan saudí tras 7 años de ausencia, mientras que Quiñones logró hacerse con el título de máximo goleador por primera vez en su historia.