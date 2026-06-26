Egipto busca igualar el logro de Marruecos en el Mundial cuando enfrente a Irán en un partido decisivo de la fase de grupos.
Mañana sábado, en la última jornada del Grupo 7 del Mundial 2026, Egipto se medirá a Irán en Estados Unidos, Canadá y México.
El equipo de Hossam Hassan aspira a alcanzar por primera vez los octavos de final.
Egipto lidera el grupo con 4 puntos, tras empatar 1-1 con Bélgica y vencer 3-1 a Nueva Zelanda.
Una victoria ante el representante asiático le daría el liderato con 7 puntos.
Un empate le bastaría si Bélgica no vence a Nueva Zelanda o si lo hace por un solo gol.
Egipto cuenta con una diferencia de goles de +2, mientras que la europea es de 0.
Si Egipto lidera el grupo, será el segundo equipo árabe en lograrlo, tras Marruecos (1986 y 2022), según «Opta».
Marruecos lo logró en 1986 y 2022.
Marruecos ha alcanzado la segunda ronda en tres ocasiones, la última como subcampeona de grupo en este Mundial.
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