Egipto busca igualar el logro de Marruecos en el Mundial cuando enfrente a Irán en un partido decisivo de la fase de grupos.

Mañana sábado, en la última jornada del Grupo 7 del Mundial 2026, Egipto se medirá a Irán en Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo de Hossam Hassan aspira a alcanzar por primera vez los octavos de final.

Egipto lidera el grupo con 4 puntos, tras empatar 1-1 con Bélgica y vencer 3-1 a Nueva Zelanda.

Una victoria ante el representante asiático le daría el liderato con 7 puntos.

Un empate le bastaría si Bélgica no vence a Nueva Zelanda o si lo hace por un solo gol.

Egipto cuenta con una diferencia de goles de +2, mientras que la europea es de 0.

Si Egipto lidera el grupo, será el segundo equipo árabe en lograrlo, tras Marruecos (1986 y 2022), según «Opta».

Marruecos lo logró en 1986 y 2022.

Marruecos ha alcanzado la segunda ronda en tres ocasiones, la última como subcampeona de grupo en este Mundial.

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