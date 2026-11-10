El futuro de la estrella brasileña Neymar Júnior se ha vuelto aún más incierto, después de que empezara a pensar seriamente en poner fin a su carrera futbolística, debido al sufrimiento recurrente provocado por las lesiones y las dificultades físicas que amenazan su capacidad de seguir jugando al nivel al que estaba acostumbrado.

Según el portal francés "Foot Mercato", el jugador del Santos, de 34 años, insinuó la posibilidad de retirarse del fútbol antes de lo previsto, durante una conversación con el creador de contenido brasileño Cris Guedes, al margen del torneo de la Kings League.

Al comienzo de la charla, Neymar expresó su deseo de participar en el torneo de la Kings League, asegurando que planea seguir jugando hasta el año 2030, antes de que Guedes le preguntara si pensaba retirarse para entonces.

El creador de contenido intentó convencer a la estrella brasileña de que para ese momento solo tendría 39 años, y que podría ser capaz de continuar en los terrenos de juego durante cinco o seis años más.

Pero la respuesta de Neymar no fue tranquilizadora, ya que dijo: "No, no puedo, vale", antes de que Guedes volviera a insistir en que no sería tan mayor como para no poder jugar.

Fue entonces cuando Neymar reveló una parte de su sufrimiento personal, diciendo: "Si estuvieras en mi lugar, lo entenderías".

Estas declaraciones reflejan la magnitud del sufrimiento físico que afronta la estrella brasileña, después de que las lesiones lo persiguieran durante los últimos años y afectaran de forma evidente a su continuidad sobre el césped.

Parece que Neymar ha empezado a asumir que su cuerpo quizá no le dé el tiempo suficiente para seguir con su carrera profesional hasta la fecha que desea, de modo que la idea del retiro se convierte en una posibilidad seria que se impone en su pensamiento, pese a que el sueño de continuar en los terrenos de juego sigue presente.