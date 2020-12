Vélez borró a Católica en Chile y aseguró una final para Argentina

Tarragona, Orellano y Lucero eliminaron al monarca chileno en San Carlos buscando la ruta hasta Dituro, el mejor de todos, hasta el término.

El gol de otra esfera de Luca Orellano quebró la recta final del - . Es que por primera vez en la llave la definición se alargaba hasta los penales, después de que siempre la UC se lo llevaba todo. A Matías Dituro le tocó ser figura con los puños y con los pies. El Fortín se lo llevó los 180 al materializar Juan Martín Lucero el tiro libre de Ricky Álvarez en una clasificación con un frentazo brutal que descolocó al mejor de la cancha. En la Franja se lesionó Diego en los desncuentos -Zampedri estaba con coronavirus- y el Gato Silva pateó por primera vez en dirección de Lucas Hoyos para el equipo de Ariel Holan, que generó poco y durante el tiempo regular se sostuvo en los goles de Liniers y se quedó sin semifinal de .

El resumen de Católica 1 Vélez 3

El VAR decidió los dos penales de la noche. Cristian Tarragona se la tiró esquinada a media altura a Dituro y Luli Aued no desentonó con su zurda para su tanto 13 del 2020. Y Orellano rompió aquella comodidad del local, que después del desequilibrio del ex Racing no volvió a generarse más y Lucas Hoyos se quedó de espectador hasta aquel sorpresa de lejos del Gato.

Vélez ganó faltas hasta el cierre y con el aval del zurdazo al ángulo del mediocampista categoría 2000, buscó evitar los penales hasta el 93 cuando Ricky anguló y cortó el balón hasta la cabeza de Lucero, que desató la alegría de Pellegrini por la hazaña de Santiago de .

La UC sigue aspirando al tricampeonato en su torneo local pero se despide de su objetivo más grande mientras Vélez asegura una final para en la presente edición de Copa. Va por Independiente o y sin Almada ni Domínguez la V vivió una noche inmejorable en un terreno complicado al demostrarse siempre en intención ofensiva, la que se le olvidó al mejor de los chilenos -que se sostienen en Coquimbo- en el juego de más peso en toda la campaña.