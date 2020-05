Vela: "Si quiero hacer historia en la MLS o LAFC, tengo que ganar títulos"

En exclusiva, el '10' no se conforma con 34 anotaciones, el Supporters Shield o disputar la Concachampions por 1° vez.

Ser el máximo goleador en una temporada de la MLS no basta para Carlos Vela. Es más: para él ni siquiera ha marcado un antes y un después sólo por ese hecho conseguido en 2019 con Los Ángeles FC. El mexicano sabe que necesita trofeos sí o sí de liga, una asignatura pendiente en su trayectoria profesional.

"Si quiero estar en la historia de la o de LAFC, tengo que ganar títulos. Ese es mi objetivo. Quiero ganar la MLS, es lo más importante para mí. Cuando ganas algo individualmente, se siente bien, pero al final el futbol es un deporte de equipo.

"Espero que esta temporada o la próxima temporada pueda ser MVP nuevamente, pero también ganar campeonatos y estar en todos esos lugares porque, si estás en esos lugares, es porque estás haciendo lo correcto", sostuvo en entrevista con Goal.

El año pasado, aunque lo reconocieron como el mejor futbolista, falló en dar la vuelta olímpica. Después de vencer a Los Ángeles Galaxy de su entonces archirrival Zlatan Ibrahimovic en unas trepidantes semifinales, perdieron en la final de la Conferencia Oeste contra ; a la postre, el que levantó la copa.

"Me siento realmente cómodo viviendo aquí y jugando aquí. Quiero ser el mejor todos los días. Es un honor ser reconocido en Los Ángeles. No trabajas sólo para eso, pero cuando estás tratando de hacer algo por ti, tu talento, la ciudad, y la gente lo reconoce, te sientes especial. Cuando vine aquí, nunca esperé tener un impacto tan grande.

"Ahora puedo ser parte de BODYARMOR con muchos buenos atletas. Siento que me muevo en la dirección correcta. Me está presionando para trabajar más y ser un mejor jugador, y persona también. Nunca estás listo para ese tipo de atención, pero cuando estás aquí y ves cómo son los deportes, la vida en una de las ciudades más grandes del mundo, tienes que asumir más responsabilidad y mostrar algo diferente. Intentar aportar algo a la gente", añadió.

Respecto a las declaraciones anteriores donde dio a entender que no guardaba los recuerdos más agradables de su paso por el Arsenal, el atacante las matizó: "Fue difícil. A los 17 te mudas de Cancún a Londres. Cuando no eres maduro, tu cabeza no está lista para estar en uno de los clubes más grandes. Pero, sinceramente, estoy orgulloso de tener al como parte de mi carrera. Tenía cosas buenas allí.

"Después de eso, mi vida cambió. Pude ser más experimentado. Soy un mejor jugador gracias a eso porque debes tener malos momentos para mejorar. Te hace decir: 'no, no quiero volver a ese mal momento'. Quiero estar en buenos momentos como ahora, así que estoy entrenando duro, cuidando mi cuerpo. Esas son las cosas que, cuando eres joven, no crees importante. Esa parte la aprendí de esa experiencia", señaló.