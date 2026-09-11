Henry lo dijo sobre todo con la vista puesta en el próximo rival del Arsenal en la Champions League. Los Gunners, que en su estreno celebraron un trabajado triunfo por 1-0 ante el SSC Nápoles, se medirán ahora al vigente campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain.

El exdelantero de élite se mostró especialmente impresionado por la extrema intensidad de juego del campeón francés, al que considera muy difícil de vencer. "¿Veis cómo presiona el PSG? Es injugable", explicó Henry en declaraciones a The Athletic.

"Pero Luis Enrique necesitó unos buenos cinco o seis meses para encarrilar a este equipo. La gente olvida que los jugadores tienen que ser receptivos al trabajo del entrenador. Eso es algo enorme de lo que no se habla lo suficiente", dijo Henry. Si los jugadores están dispuestos a aplicar las indicaciones sin resistencia, con la calidad adecuada es posible muchísimo.

El PSG perdió con los años a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé

Esta evolución es especialmente destacable sobre todo en el contexto de los cambios de personal de los últimos tiempos. Con las salidas de superestrellas como Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé en los últimos mercados de fichajes, muchos expertos pronosticaron un desplome deportivo del conjunto parisino. En cambio, el club formó un bloque compacto, orientado a jugadores jóvenes, que destaca por su determinación.

"Ahora es fácil decir que el PSG es un buen equipo", prosiguió Henry. "Cuando todos esos chicos se fueron hace dos años, todo el mundo pensó: Dios mío, ¿cómo van a recuperarse de eso? Luego ficharon a Bradley Barcola, después a Désiré Doué. En ese momento no se habría pensado que estos chicos iban a rendir como lo han hecho. Pero como Enrique dice con total claridad cómo le gusta jugar, lo han conseguido."

Henry recordó en este contexto a Ousmane Dembélé: "Él decía: si no corres en el Paris Saint-Germain, te vas fuera. Así de simple."

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Thierry Henry pone al Liverpool como ejemplo de advertencia

Para dejar clara la imprevisibilidad del fútbol de élite, el exprofesional también se refirió a acontecimientos de la temporada 2025/2026. Con el ejemplo del Liverpool, mostró lo rápido que pueden tambalearse certezas supuestas.

"Todos decían: el Liverpool sabe cómo ganar. No puedo imaginar que no vuelvan a llevarse el título", recordó Henry. Sin embargo, poco tiempo después esa estructura se rompió por diversos motivos.

Después de que los Reds celebraran el campeonato bajo las órdenes de Arne Slot, llegó un bajón de rendimiento con muchos fichajes. Por eso, el francés pidió paciencia a la hora de evaluar a los candidatos al título: "Por eso respondo, cuando la gente me pregunta: ¿Quién es aspirante, quién es candidato al título? ¿Crees que, si este jugador va allí, podrán competir?, entonces respondo: Hey, hay que esperar."