Veinte años después, Embolo es el cuarto sancionado por hacer trampa en el Mundial

Este domingo por la mañana, en los cuartos de final del Mundial 2026, El delantero suizo Breel Embolo fue expulsado por doble amarilla por simulación, y el partido acabó 3-1 en la prórroga para los argentinos.

Según Opta, es el cuarto jugador en la historia del Mundial expulsado por doble amarilla por simulación y el primero desde Asamoah Gyan en 2006.

En el 72’, el árbitro João Pinheiro pitó falta de Paredes sobre Embolo y amonestó al argentino.

El VAR corrigió la decisión por «identificación errónea del jugador» y anuló la amonestación a Barydias.

Tras revisar la jugada, se confirmó que Paredes no había cometido falta y que Embolo había simulado, por lo que se anuló la amonestación al argentino y se mostró la tarjeta amarilla al suizo.

Como ya tenía una amarilla, Embolo fue expulsado, dejando a Suiza con diez en su mejor momento.

Lee también

Ya es un hecho... El Barcelona ficha a la estrella belga en alza

Romero sorprende sobre su gol a Egipto: «¡Scaloni me va a matar!»

Además, Argentina amplió su dominio en prórrogas: 11 triunfos en 13 duelos mundialistas, incluidos los definidos en penaltis.

Los sudamericanos se adelantaron con un tanto de Alexis McAllister en el 10’, pero Dan Ndoye igualó en el 67’ y el partido fue a la prórroga.

Argentina sentenció con tantos de Julián Álvarez (m. 112) y Lautaro Martínez (m. 120+1).



