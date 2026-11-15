«Veerman es el verdadero líder del Borussia Dortmund»

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Joey Veerman da que hablar en Alemania tras su actuación en el Países Bajos-Grecia (7-0) del viernes. En un artículo de opinión de BILD, el centrocampista es señalado como el nuevo líder del Borussia Dortmund.

«Quizá sea la mayor sorpresa del Borussia Dortmund. En poco tiempo, el neerlandés ha pasado de ser un refuerzo fichado a finales del verano a convertirse en el líder de facto del centro del campo del Dortmund», afirma el diario alemán sobre el internacional de Países Bajos.

BILD analiza por qué Veerman ya es tan importante para el entrenador del Dortmund, Niko Kovac. «Veerman no solo es un excelente pasador, sino también un jugador que trabaja mucho».

«En el empate 2-2 contra el Bayern de Múnich, el centrocampista recorrió más de trece kilómetros. Solo las estrellas del Bayern Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic corrieron más», señala el diario sobre el rendimiento de Veerman en la Bundesliga. «Pero la mayor virtud de Veerman es su control del balón».

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Veerman dio 346 pases en sus primeros ocho partidos de la Bundesliga. «De ellos, 309 llegaron a un compañero. Eso supone un impresionante porcentaje de acierto en el pase del 89,3 %. Por su precisión en el pase, es uno de los centrocampistas más fiables del Dortmund».

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El neerlandés ayuda a Jobe Bellingham a rendir mejor, según el diario. «El inglés puede aprovechar sus cualidades ofensivas en posiciones más adelantadas porque Veerman marca las pautas por detrás de él. El neerlandés aporta estructura a la salida de balón, siempre ofrece una opción de pase y da a sus compañeros la seguridad necesaria».

«Mientras Veerman dirige el juego del Dortmund desde posiciones retrasadas, Bellingham tiene más libertad para avanzar hacia la portería rival», señala el diario sobre la importancia del exjugador del PSV en el juego ofensivo del Dortmund.

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Según el diario alemán, Veerman vale de sobra los 22 millones de euros que pagó el Dortmund. «Pocos esperaban que precisamente él se convirtiera tan rápido en el motor del equipo».

«Ahora es uno de los jugadores más importantes del sistema de Kovac. Veerman dirige el juego, asume responsabilidades y da ejemplo, también en defensa», concluye BILD.