«Vean el primer minuto»: el partido del Villarreal lleva a Mourinho a un ataque directo contra la prensa española

Compartir Sigue a GOAL en Google

No hay lugar para los sentimientos ante la Roma

Anuncios

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, aseguró que no hay espacio para los sentimientos cuando su equipo visite a la Roma mañana, miércoles, en la Champions League.

Mourinho ya dirigió a la Roma anteriormente y mantiene una relación especial con la afición del club, al que llevó a conquistar el título de la Conference League en 2022 y con el que alcanzó la final de la Europa League la temporada siguiente.

Mourinho declaró en rueda de prensa este lunes: "Inter y Roma son los dos equipos más fuertes de la Serie A. Desde que el sorteo me emparejó con ellos, empecé a seguir mucho el fútbol italiano".

Y añadió: "Me he preparado bien para mi regreso (al estadio de la Roma); estoy equilibrado y, sin duda, daré lo mejor de mí. Puede que deje hablar a mis sentimientos antes o después del partido, pero durante el juego no hay espacio para los sentimientos; la Roma quiere ganar, y yo también. En ese momento, las emociones desaparecen".

Anuncios Anuncios

Sobre las claves para ganar el partido de mañana, José explicó: "Hacer un partido muy bueno. El sorteo nos ha puesto directamente al inicio frente a los dos equipos más fuertes de Italia. En el primer partido logramos sumar los tres puntos pese a la ausencia de tres jugadores por sanción, y ahora nos enfrentamos a la Roma".

Related Topics

Y continuó: "Es un equipo fuerte y motivado por su regreso a la Champions League en el Olímpico, con una afición que juega un papel real e influyente en el partido; la grada no se limita a mirar, sino que participa realmente en el juego. Para sumar puntos, tenemos que jugar a un nivel muy alto; son un rival fuerte y difícil de manejar".

Y agregó: "Es cierto que todavía no hemos llegado a la fase de presión decisiva (partidos de vida o muerte) habitual en la Champions, pero nos ponemos presión a nosotros mismos; queremos ganar".





Anuncios

Mourinho y el partido contra el Villarreal

El Real Madrid venció con muchas dificultades a su invitado, el Villarreal, por 1-0 en el primer examen del equipo tras el final del parón internacional, en el marco de la octava jornada de LaLiga el pasado sábado por la noche.

Mourinho no acudió a la rueda de prensa posterior al partido del sábado, después de que se le anulara un gol al delantero del Real Madrid Vinicius Junior y fuera expulsado con tarjeta roja directa.

Anuncios

Mourinho recibió hoy una pregunta sobre el partido contra el Villarreal y respondió: "Nada, nada. Es un partido de la Champions League; no tengo nada que decir sobre el partido de LaLiga".

Le preguntaron si las entradas duras son cada vez más difíciles en LaLiga, y Mourinho contestó: "Creo que usted sabe la respuesta a esa pregunta, aunque por algún motivo no quiera decirla. Encuentro que la prensa en España tiende a trabajar de forma indirecta; son pocas las opiniones claras y concretas sobre situaciones que no admiten duda".

Anuncios

Y añadió: "Esta es la cuarta o quinta pregunta que gira en torno a este tema. Está claro que la prensa italiana está más interesada en el partido. Nos veremos el sábado (señores de la prensa española), así que pasemos a otro tema".

Sobre si confía más en los árbitros en la Champions League, respondió: "He tratado con todo tipo de árbitros. Lo único que me molesta es saber el nombre del árbitro, por regla general, semanas antes del partido, en lugar de conocerlo solo 24 horas antes. Eso es lo único que me inquieta. Por lo demás, tengo confianza y espero que las cosas vayan bien para los tres equipos. No guardo ningún rencor".

Anuncios

Le volvieron a preguntar si se marchó del estadio con una sensación de malestar el sábado, y Mourinho respondió: "Ya le he dicho a su compañero que no quiero comentar eso, pero intentaré que sea la última vez que aborde el asunto".

Y concluyó: "Les invito a ver solo el primer minuto del partido contra el Villarreal. Y si quieren, podemos hablarlo el próximo sábado; ese primer minuto no necesita explicación alguna para cualquiera que entienda de fútbol".