The Athletic reveló hace pocos días que el ManCity fue declarado culpable en 114 de los 115 cargos relacionados con infracciones de la normativa financiera y de las reglas del Fair Play Financiero de la Premier League. Además de una deducción de puntos y una elevada multa, tampoco se descartan varios descensos administrativos. Se dice que las durísimas sanciones son difíciles de evitar.

Que también se le retiren títulos conquistados supuestamente entra igualmente dentro de lo posible. Al parecer, existen argumentos sólidos para que todos los resultados del ManCity entre 2009 y 2018 (objeto de la investigación) sean declarados nulos.

En el programa talkSPORT Breakfast, Mills, que él mismo vistió la camiseta de los Skyblues durante cinco años, se pronunció ahora sobre las acusaciones. Por él, el City debería recibir un castigo draconiano.

"Por cada temporada en la que hicieron trampas, se les debería imponer una deducción masiva de puntos en cada una de las próximas temporadas. Así que, si hicieron trampas durante nueve años, se les deberían restar 20 puntos en cada una de las próximas nueve temporadas. Veamos de qué son capaces entonces", afirmó Mills.

En cambio, no es partidario de un simple descenso administrativo a Segunda. Al fin y al cabo, el club dispone de recursos económicos suficientes como para ascender de nuevo tras solo un año en la categoría de plata y volver a pelear arriba de inmediato.

"Acabo de escuchar a un aficionado decir: 'Eso sería fantástico para la segunda división'. No, no lo sería. El City ascendería de inmediato otra vez, lo que significa que, en lugar de haber dos plazas para el ascenso (automático) (desde el Championship), solo habría una disponible". Ni siquiera desde el punto de vista económico les compensaría a los equipos de Segunda. "Solo juegas dos veces contra el Manchester City en esa temporada, así que no vas a obtener ingresos enormes".

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¿Cómo decidirá la Premier League sobre el Manchester City?

Cómo acabará decidiendo la liga es algo que está por verse. "No existe un sistema justo y equitativo, porque se remonta muy atrás, y va a ser muy, muy difícil, porque otros clubes se quejarán entonces de que se vieron perjudicados y descendieron; ¿cómo se va a resolver eso?", cree Mills

Según informa The Athletic, varios clubes de la Premier League ya recurrieron hace tiempo a abogados de primer nivel para estudiar posibles reclamaciones en el marco del proceso contra los Skyblues. En pocas palabras: si se constatara que hubo perjuicios, esos clubes tendrían derecho a compensaciones económicas, y además millonarias. Según el Sun, la cifra podría ascender a la friolera de 616 millones de euros.

No obstante, los clubes solo podrían emprender acciones legales una vez concluido el procedimiento de apelación. Cabe esperar que el ManCity presente recurso. Según el Guardian, el proceso podría alargarse durante meses o incluso años.