The Athletic desveló hace pocos días que el Manchester City fue declarado culpable en 114 de los 115 cargos relacionados con infracciones de la normativa financiera y de las reglas del Fair Play Financiero de la Premier League. Además de una deducción de puntos y una fuerte multa, tampoco se descartan varios descensos administrativos. Se dice que las draconianas sanciones difícilmente podrán evitarse.

Supuestamente, también entra dentro de lo posible que se les retiren títulos conquistados. Al parecer, hay argumentos sólidos para que todos los resultados del Manchester City entre 2009 y 2018 (objeto de la investigación) sean declarados nulos y sin efecto.

En el programa talkSPORT Breakfast, Mills, que él mismo vistió la camiseta de los Skyblues durante cinco años, se pronunció ahora sobre las acusaciones. Por él, el City debería recibir un castigo draconiano.

"Por cada temporada en la que hicieron trampas, se les debería imponer una deducción masiva de puntos en cada temporada futura. Así que, si hicieron trampas durante nueve años, se les deberían quitar 20 puntos en cada una de las próximas nueve temporadas. Veamos entonces de qué son capaces", dijo Mills.

En cambio, no es partidario de un simple descenso forzoso a la segunda división. Al fin y al cabo, el club dispone de recursos financieros suficientes para ascender de nuevo tras solo un año en la categoría de plata y volver a pelear arriba de inmediato.

"Acabo de escuchar a un aficionado decir: 'Eso sería fantástico para la segunda división'. No, no lo sería. El City ascendería de inmediato otra vez, lo que significa que, en lugar de dos plazas de ascenso (automático) (desde la Championship), solo habría una disponible". Ni siquiera desde el punto de vista económico compensaría a los equipos de Segunda. "Solo juegas dos veces contra el Manchester City en esa temporada, así que no vas a obtener unos ingresos enormes."

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¿Cómo decidirá la Premier League sobre el Manchester City?

Queda por ver cómo acabará decidiendo la liga. "No existe un sistema justo y equitativo, porque se remonta muy atrás, y va a ser muy, muy difícil, porque entonces otros clubes se quejarán de que fueron perjudicados y descendieron; ¿cómo se va a resolver eso?", cree Mills

Según informa The Athletic, varios clubes de la Premier League ya recurrieron hace algún tiempo a destacados abogados para estudiar posibles reclamaciones en el marco del proceso contra los Skyblues. Dicho de forma sencilla: si se constatara que hubo perjuicios, esos clubes tendrían derecho a indemnizaciones compensatorias, por valor de millones. Según el Sun, la suma podría ascender a la friolera de 616 millones de euros.

Sin embargo, los clubes solo podrían emprender acciones legales una vez concluido el procedimiento de apelación. Cabe esperar que el Manchester City presente recurso. Según el Guardian, el proceso podría prolongarse durante meses o incluso años.