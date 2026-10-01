Hora del inicio del Cincinnati Bengals vs Jacksonville Jaguars

4 oct 2026 - 13:00 Paycor Stadium

Los Cincinnati Bengals reciben a los Jacksonville Jaguars en el Paycor Stadium (Cincinnati, Ohio), durante la Semana 4 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 4 de octubre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 BST).

Cómo ver el Cincinnati Bengals vs Jacksonville Jaguars

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En Reino Unido:

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Noticias de los equipos de Cincinnati Bengals vs Jacksonville Jaguars

El quarterback de los Jaguars, Trevor Lawrence, se enfrenta al único equipo de la AFC al que nunca ha derrotado en su carrera en la NFL (0-3 en total). Intentará apoyarse en la defensa con mejor puntuación encajada de la liga, que permite solo 12,0 puntos por partido, y en un juego de carrera mejorado liderado por el emergente corredor Bhayshul Tuten.

Noticias de Cincinnati Bengals

Los Bengals afrontan una importante prueba de profundidad, especialmente en la secundaria y en la línea ofensiva. Después de su dura derrota ante los Steelers, varios jugadores clave están ausentes o limitados:

Kyle Dugger (SAF) : no participó (DNP) el miércoles debido a una lesión en el cuádriceps.

Dalton Risner (G) : DNP después de sufrir una nueva lesión de rodilla durante el entrenamiento.

B.J. Hill (DT) : DNP mientras sigue recuperándose de un persistente problema en el tendón de Aquiles que le dejó fuera en la Semana 3.

Colbie Young (WR) : DNP por una lesión de rodilla sufrida ante Pittsburgh.

Bryan Cook (SAF) y Jordan Battle (SAF) : ambos participaron de forma limitada el miércoles por problemas de tobillo y de isquiotibiales, respectivamente

Ajustes tácticos : debido a las lesiones en la posición de safety y en el nickel, el coordinador defensivo Al Golden está ajustando la secundaria. Dax Hill se desplaza al interior para jugar como nickel cornerback, mientras Josh Newton y opciones exteriores como DJ Ivey o Tacario Davis asumen roles más amplios. La nota positiva es que la línea defensiva interior sigue siendo un gran punto fuerte tras las incorporaciones de alto perfil en la offseason de Dexler Lawrence y Jonathan Allen.

Noticias de Jacksonville Jaguars

Los Jaguars llegan a la Semana 4 con un estado físico relativamente sólido bajo las órdenes del entrenador Liam Coen. Aunque varias piezas defensivas están bajo seguimiento, su parte de lesiones se compone en su mayoría de designaciones de participación limitada en los entrenamientos.

Profundidad en la posición de cornerback : la secundaria es la principal área de atención antes de medirse a Ja'Marr Chase y Tee Higgins. Montaric Brown (isquiotibiales) estuvo limitado, mientras que el rookie Jarrian Jones (cadera) participó al completo el miércoles. Christian Braswell (rodilla) también completó una sesión limitada.

Albert Regis (DT) : figura como limitado por una lesión en el codo, aunque el técnico Coen espera que esté disponible.

Otros participantes limitados : el running back LeQuint Allen Jr. (cadera), el defensive tackle DaVon Hamilton (espalda), el wide receiver Jakobi Meyers (pulgar) y el offensive lineman Cole Van Lanen (rodilla) estuvieron limitados, pero se espera que jueguen después de vestirse para la Semana 3.

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks