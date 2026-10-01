Hora de inicio del Baltimore Ravens vs Tennessee Titans

4 oct 2026 - 13:00 M&T Bank Stadium

Los Baltimore Ravens reciben a los Tennessee Titans en el M&T Bank Stadium (Baltimore, Maryland), durante la Semana 4 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 4 de octubre a las 11:00 (CDT).

Cómo ver Baltimore Ravens vs Tennessee Titans

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Noticias de los equipos de Baltimore Ravens vs Tennessee Titans

La previa del partido ha estado dominada por el legendario running back Derrick Henry, que se prepara para medirse a su exequipo, los Titans, por primera vez desde su llegada a Baltimore.

Noticias del equipo de Baltimore Ravens

Los Ravens (2-1) recibieron un enorme impulso para su unidad ofensiva durante el entrenamiento del jueves tras las preocupaciones iniciales a comienzos de la semana.

Lamar Jackson (QB) : Causó una leve alarma cuando estuvo limitado el miércoles debido a molestias en la espalda. El entrenador jefe Jesse Minter restó importancia al problema, y Jackson volvió a participar plenamente el jueves, quedando listo para ser titular el domingo.

Zay Flowers (WR) : Pasó a participar plenamente el jueves. Flowers ha estado lidiando con un problema persistente en los isquiotibiales desde antes de la Semana 1, pero parece listo para asumir una carga de trabajo completa.

Ronnie Stanley (OT) : Siguió participando de forma limitada el jueves debido a una lesión en un dedo del pie que le dejó fuera en la Semana 3. Su disponibilidad sigue siendo crucial dadas las demás dolencias en la línea ofensiva.

Bajas / No participantes : El center Jovaughn Gwyn (tobillo) y el center Ethan Pocic (rodilla) se perdieron el entrenamiento del jueves y apuntan a no estar disponibles.

Noticias del equipo de Tennessee Titans

Los Titans (0-3), todavía sin victorias y bajo las órdenes del entrenador jefe Robert Saleh, luchan por salvar su temporada, pero afrontan golpes críticos y de larga duración en su unidad de protección.

Crisis en la línea ofensiva : Los Titans recibieron noticias devastadoras el martes, colocando tanto al right guard titular Fernando Carmona como al suplente Jackson Slater en la lista de lesionados. El equipo ascendió a Garrett Dellinger y se espera que recolque a Atonio Mafi o Drew Moss en la posición de right guard para proteger al quarterback novato Cam Ward.

Tony Pollard & Tyjae Spears (RB) : Ambos running backs titulares se perdieron la sesión del miércoles, lo que generó preocupación. Sin embargo, Pollard (pie) volvió como participante pleno el jueves, mientras que Spears (tobillo) estuvo limitado. Saleh ha expresado su confianza en que ambos jugarán.

John Franklin-Myers (DL) : Regresó a los entrenamientos el jueves de forma limitada después de perderse la sesión del miércoles por una lesión en la espalda.

Kevin Winston Jr. (S) : Fue añadido al parte de lesiones por un problema en el hombro, pero participó plenamente el jueves.







