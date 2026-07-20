Ve lo que otros no ven... ¿Cómo se cumplió la profecía de Guardiola en el Mundial?

Las palabras de Pep Guardiola sobre Rodri no fueron solo un halago, sino una predicción de lo que pasará en el Mundial 2026.

Cuando muchos dudaban de que el centrocampista español recuperara su nivel tras la lesión de ligamento cruzado, el técnico del Manchester City afirmó que los aficionados verían la mejor versión de Rodri en el torneo.

Una predicción previa al torneo

En octubre, pocos meses tras la lesión de Rodri, Guardiola afirmó que volvería más fuerte e incluso pronosticó que ofrecería su mejor nivel en el Mundial, pese a que muchos creían que una recuperación así requería tiempo.

Poco después, aquel optimismo se hizo realidad: Rodri llegó en alza, brilló en las eliminatorias y fue el cerebro de la España campeona.

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No fue solo un mediocentro defensivo; se convirtió en el motor del equipo: controló el ritmo, dirigió a sus compañeros y dio ventaja a todas las líneas con sus movimientos, pases y posicionamiento perfecto.

Cifras históricas en el Mundial

Sus números lo confirman: es el jugador con más pases acertados en un Mundial (1.394), superando el récord de Dunga.

En la final contra Argentina completó 101 de 106 pases (95 % de acierto), lo que ayudó a España a dominar e impedir el juego rival.

Rodri se codea con las leyendas

Además de llevar a España al título mundial, Rodri se proclamó campeón de Europa y fue nombrado mejor jugador de ambos torneos, confirmando su mejor momento profesional.

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Se ha erigido en el prototipo del pivote moderno: sólido atrás, sereno con el balón y capaz de guiar al equipo bajo presión. Muchos ya lo colocan entre los mejores de la historia en su posición.

Es el cuarto futbolista en lograr el Mundial, la Euro, la Champions y el Balón de Oro, tras Zidane, Müller y Beckenbauer.

«Escuchad a Pep»

La ironía es que la profecía de Guardiola se cumplió incluso después del torneo. Al ser preguntado por las declaraciones de su entrenador previas al Mundial, Rodri sonrió y respondió: «Tenéis que escuchar a Pep… Él nunca se equivoca».

Con estas palabras, Rodri zanjó la polémica, confirmando que el hombre que vio en él la mejor versión antes que nadie ya era consciente de lo que los demás no veían.