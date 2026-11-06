Cómo ver el Wrexham contra el Wolverhampton Wanderers con una VPN

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Previa del partido

Championship - Jornada 15 7 nov 2026 - 07:30 SToK Cae Ras

El Wrexham recibe al Wolverhampton Wanderers en el SToK Cae Ras en un partido de la EFL Championship. El equipo de Phil Parkinson afronta una de las pruebas más difíciles de su temporada ante un Wolves que ocupa la segunda posición de la tabla.

El Wrexham llega a este encuentro tras vencer 2-0 al Middlesbrough en su último partido, un resultado que habrá levantado considerablemente el ánimo después de las derrotas consecutivas ante el Sheffield United y el Blackburn Rovers. Esa victoria puso fin a una racha difícil y dio a la plantilla de Parkinson una oportuna inyección de confianza antes de un partido que exige un esfuerzo colectivo similar.

El Wrexham ocupa el 16.º puesto en la clasificación de la Championship y, aunque el resultado ante el Middlesbrough alivió parte de la presión, el club no puede permitirse volver a la irregularidad que ha marcado buena parte de su temporada. Las ausencias de atacantes importantes han mermado su peligro en el último tercio del campo, y ese problema persiste.

El Wolves, dirigido por Cesar Peixoto, viaja al norte de Gales en un gran momento de forma. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de Championship, incluido el triunfo por 1-2 en el campo del Bristol City en su encuentro más reciente y la victoria por 3-0 ante el Cardiff City en el anterior. Llega como un firme aspirante al ascenso y con una dinámica claramente favorable.

El equipo de Peixoto solo ha encajado un gol en sus últimos tres partidos y muestra una solidez defensiva que hace difícil superarlo. Para un ataque del Wrexham que sigue sin poder contar con jugadores importantes, generar ocasiones ante la defensa del Wolves será un reto considerable.

La diferencia en la clasificación habla por sí sola. El Wolves lucha por el ascenso directo, mientras que el Wrexham intenta abrir una distancia segura respecto a los tres últimos puestos. Ambos equipos tienen motivos claros para buscar la victoria, aunque por razones muy distintas.

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