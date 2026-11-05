Cómo ver el Pumas UNAM contra el Atlético de San Luis con una VPN

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Previa del partido

Liga MX Femenil - Jornada 14 6 nov 2026 - 18:00

Pumas UNAM recibe al Atlético de San Luis en la Liga MX Femenil. Ambos equipos llegan al encuentro en situaciones muy distintas y todavía tienen puntos importantes en juego en la clasificación del Apertura.

Pumas ocupa la cuarta plaza del Grupo B e intentará recuperarse de la dura derrota por 6-0 ante Monterrey en su último partido. Ese resultado puso fin a una modesta racha sin perder y dejó al descubierto debilidades defensivas que San Luis querrá poner a prueba.

El Atlético de San Luis llega en un mal momento, tras perder sus tres últimos partidos de la Liga MX Femenil. La goleada por 7-0 sufrida ante el CF América fue el punto más bajo de esa racha reciente, en la que le ha costado encontrar regularidad tanto en ataque como en defensa.

San Luis ocupa la tercera plaza del Grupo B, justo por delante de Pumas, por lo que este encuentro tiene consecuencias directas para las opciones de clasificación de ambos clubes. Una victoria de cualquiera de los dos podría cambiar considerablemente la situación del grupo a medida que avanza el Apertura.

Pumas se apoyará en sus resultados como local en este enfrentamiento, tras ganar dos de los últimos cinco duelos entre ambos clubes. San Luis, por su parte, buscará con urgencia poner fin a una mala racha en la que ha encajado diez goles en sus tres últimos partidos.

Para conocer todos los detalles sobre cómo ver este partido de la Liga MX Femenil, incluidas las opciones para seguirlo en directo por streaming y la hora de inicio, sigue leyendo.

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