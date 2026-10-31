Cómo ver Newell's Old Boys vs Unión con una VPN

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. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba). Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

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Previa del partido

Liga Profesional - Jornada 15 1 nov 2026 - 16:30

Newell's Old Boys recibe a Unión en un partido de la Liga Profesional al que ambos clubes llegan en situaciones distintas, mientras la temporada argentina entra en su recta final.

El Newell's de Frank Kudelka llega a este partido tras empatar 0-0 con San Lorenzo en su encuentro más reciente, un resultado que prolongó su irregular racha, pero le permitió mantenerse en la pelea en la clasificación del Clausura. Su victoria sobre Central Córdoba de Santiago a principios de octubre demostró que sabe sacar resultados cuando importa.

Unión llega en una situación complicada. El equipo de Leonardo Madelón ha perdido tres de sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional, y la derrota por 3-1 ante Estudiantes en su encuentro más reciente apenas ha aliviado la presión sobre el conjunto visitante.

Newell's ocupa una posición más favorable en el Grupo A del Clausura: es sexto, frente al décimo puesto de Unión. Eso da al equipo de Kudelka un claro incentivo para buscar los tres puntos en casa.

Para Unión, esta visita a Rosario supone una oportunidad de frenar su caída, pero se enfrenta a un Newell's que ha mostrado suficiente solidez en las últimas semanas como para complicarle las cosas a un visitante en apuros.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Newell's Old Boys vs Unión, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

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