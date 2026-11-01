¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Primera División
team-logoAthletic Club
San Mames
team-logoReal Sociedad
¡Mira aquí! Sky Sports¡Mira aquí! ESPN Deportes
GOAL-e
Con la colaboración de

Ve hoy en directo el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Athletic Club vs Real Sociedad
Athletic Club
Real Sociedad
Primera División

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad en LaLiga hoy.

Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

Cómo ver el Athletic de Bilbao vs Real Sociedad con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
ColombiaDIRECTV Sports Colombia
ArgentinaDIRECTV Sports Argentina
PerúDIRECTV Sports Peru
ChileDIRECTV Sports Chile
EcuadorDIRECTV Sports Ecuador
República DominicanaViX
UruguayDIRECTV Sports Uruguay
Estados UnidosFubo
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza (por ejemplo, ExpressVPN) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfruta del partido!

Previa del partido

crest
Primera División - Jornada 11
San Mames

El Athletic de Bilbao recibe a la Real Sociedad en San Mamés, en Bilbao, en uno de los derbis locales más intensos del País Vasco en LaLiga.

El Athletic llega a este encuentro en un buen momento en la competición doméstica, después de marcar cuatro goles al Getafe sin encajar ninguno en su último partido de liga. Nico Williams, que recientemente aseguró su continuidad en el club al firmar un contrato hasta 2035, es fundamental en todo lo que hace en ataque el equipo de Edin Terzic.

La Real Sociedad afronta este partido en la quinta posición de LaLiga, tres puestos y unos cuantos puntos por encima del Athletic, octavo. El equipo de Pellegrino Matarazzo ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y llega con confianza.

La Real Sociedad compagina la Europa League con la competición doméstica, lo que añade complejidad a la gestión de la plantilla. Su reciente goleada por 6-0 al Lillestroem demuestra que no le falta potencia ofensiva cuando la ocasión lo exige.

Para el Athletic, jugar en casa en San Mamés supone una ventaja importante. El estadio lleva mucho tiempo siendo un fortín y, con la continuidad de Williams asegurada a largo plazo y la plantilla prácticamente intacta, Terzic esperará que su equipo se imponga desde el pitido inicial.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo este derbi de LaLiga.

Noticias de los equipos y plantillas

Athletic Club contra Real Sociedad alineaciones probables

4-2-3-1
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
Formación
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Unai SimónUnai SimónD. VivianD. VivianY. BerchicheY. BerchicheA. LaporteA. Laporteteam-logoH. RinconB. GerenabarrenaB. GerenabarrenaN. WilliamsN. WilliamsI. WilliamsI. WilliamsA. BerenguerA. BerenguerM. JauregizarM. JauregizarM. SannadiM. SannadiA. RemiroA. RemiroJ. MartinJ. MartinSergio GómezSergio GómezM. SarrM. SarrH. FortH. FortJ. GorrotxategiJ. GorrotxategiA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaL. SucicL. SucicGonçalo GuedesGonçalo GuedesC. SolerC. SolerM. OyarzabalM. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Athletic Club

Once inicial

Real Sociedad

Manager

  • E. Terzic
  • P. Matarazzo

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google