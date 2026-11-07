Cómo ver el Toluca vs Monterrey con una VPN

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Previa del partido

Liga MX - Jornada 16 7 nov 2026 - 20:00 Estadio Nemesio Diez

El Toluca recibe al Monterrey en el Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo en un partido del Apertura de la Liga MX de gran importancia para ambos clubes a estas alturas de la temporada.

El equipo de Antonio Mohamed ocupa la quinta posición en la clasificación del Apertura y le ha costado coger impulso en las últimas semanas. Sus cuatro empates en los últimos cinco partidos de la Liga MX reflejan la situación de un equipo que encuentra la forma de no perder, pero no logra ganar.

El Monterrey llega en novena posición bajo la dirección de Matias Almeyda, un puesto que refleja una temporada de resultados dispares. Los Rayados han alternado buenas actuaciones con tropiezos frustrantes, y esta visita al Nemesio Diez les ofrece la oportunidad de escalar posiciones.

Los enfrentamientos recientes entre ambos clubes añaden interés al partido. El Toluca goleó 6-2 al Monterrey en este estadio en septiembre de 2025. Los dos equipos también se enfrentaron en la Leagues Cup en septiembre de 2026, cuando los Diablos Rojos ganaron 2-0.

Ambos entrenadores buscarán una reacción. Mohamed necesita que su equipo convierta los empates en victorias. Almeyda necesita un buen resultado a domicilio para mantener vivas las aspiraciones del Monterrey en el Apertura.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo este partido de la Liga MX.

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