Cómo ver el CD Guadalajara contra el Atlante con una VPN

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Previa del partido

Liga MX - Jornada 15 31 oct 2026 - 21:07 Estadio Akron

El CD Guadalajara recibe al Atlante en el Estadio Akron de Zapopan en un partido del Apertura 2026 de la Liga MX que enfrenta a dos clubes en momentos muy distintos de la temporada.

Las Chivas de Gabriel Milito llegan en la cuarta posición de la clasificación del Apertura, después de ganar sus dos últimos partidos de liga. A una victoria por 1-0 ante Necaxa le siguió un triunfo de autoridad a domicilio frente a Monterrey, y las Chivas buscarán aprovechar esa confianza en casa.

El Atlante, dirigido por Miguel Herrera, llega en una situación complicada. Los Potros de Hierro ocupan el último puesto de la tabla y han perdido tres de sus últimos cinco partidos de la Liga MX. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante Atletico de San Luis.

El contraste entre las trayectorias recientes de ambos equipos hace que se espere que las Chivas impongan su juego en el Estadio Akron. El equipo de Milito ha demostrado que sabe sacar adelante los partidos y jugar en casa ante un Atlante en apuros le brinda una clara oportunidad de consolidarse en la mitad alta de la tabla.

Para Herrera y el Atlante, el objetivo es conseguir un resultado que frene una racha preocupante. Su único consuelo en las últimas semanas fue una victoria por 1-0 ante FC Juarez, pero las derrotas consecutivas que sufrieron tanto antes como después de ese triunfo ponen de manifiesto la irregularidad que ha marcado su campaña.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo el CD Guadalajara contra el Atlante.

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